Arnaldo Antunes comemora 40 anos de carreira no Sesi Lab

Um dos projetos recentes que mais ganharam popularidade com o público brasiliense, o Night Lab de novembro veio em uma data diferente. Costumeiramente na primeira quinta-feira do mês, o evento mudou de data para hoje no intuito de comemorar o aniversário de dois anos do Sesi Lab. Para esta edição especial, a atração escolhida foi Arnaldo Antunes. O Dj Miranda também agita o público.

O eterno Titã traz um show comemorativo dos 40 anos de estrada, com as principais canções desde a época que fez parte da lendária banda de rock até as pérolas da própria carreira solo. Além do cantor, oficinas exclusivas e uma conversa poética com Divino Sobral e Gustavo Torrezan, mediada por Gu da Cei, são outras atividades da noite de quinta. A nova exposição de design e indústria sobre a Granado também estará aberta.

O tema da noite será "cocriar o mundo". Portanto, tudo, dos show às discussões, foram pensados no intuito de seguir essa linha. "Para essa edição especial de aniversário decidimos trazer o Arnaldo Antunes porque é um importante artista da música brasileira que contempla diferentes linguagens artísticas, já participou de emblemáticos projetos musicais no país e tem tudo a ver com o tema da nossa edição que é "cocriar o mundo", onde valorizamos experiências coletivas e trocas de conhecimentos", destaca Claudia Ramalho, superintendente de cultura do Sesi.

Essa será a 17ª edição do projeto e a última deste ano. A proposta é misturar cultura e ciência em uma opção de lazer centralizada em Brasília. "É a única experiência no país que une entretenimento e conhecimento científico dessa forma. Nestes dois anos, já trouxemos artistas de diferentes estilos e regiões do país para fazer um show diferente e intimista dentro do museu. Nosso intuito é contribuir com a ampliação do repertório cultural da cidade", afirma a superintendente.

Nos últimos dois anos, o Sesi Lab movimentou Brasília por meio de eventos e do próprio acervo. Foram mais de 440 mil visitantes de idades variadas; mais de 94 mil estudantes, sendo 66% deles de escolas públicas; e mais de 200 empresas e empreendedores foram contratados para shows, oficinas, palestras e produções culturais no espaço, 63% de profissionais da capital, fato que movimenta a cadeia de economia criativa da cidade.

"Temos a missão de popularizar a ciência de um jeito fácil e descomplicado", afirma Ramalho. "Nossas ações não param e a ideia é intensificar ainda mais no ano seguinte para que mais pessoas possam conhecer nosso espaço e se aproximar do universo científico e criativo", complementa.



Night Lab de aniversário

Hoje, no Sesi Lab (antigo Touring Clube), a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 20 e estão disponíveis na plataforma Sympla