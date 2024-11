Vídeo: Alceu Valença tem intercâmbio cultural com comediante francês em almoço

Os caminhos que unem a França e o Brasil estão mais próximos do que você imagina. Um momento inesperado de união entre as duas culturas aconteceu neste mês. Em 13 de novembro, um convite do cantor pernambucano Alceu Valença ao comediante francês Paul Cabannes, que mora no Brasil desde 2015, divertiu a internet.

O compositor de La Belle de Jour chamou o comediante para uma visita à casa dele e aproveitou para mostrar nova versão do hit brasileiro. O lançamento é uma colaboração com a cantora Zaz, um dos maiores nome da música francesa na atualidade. E Paul, é claro, mostrou detalhes da visita nas redes sociais.

Eles almoçaram na casa do músico. O brasileiro, que é um grande amante da cultura francesa, aproveitou para mostrar as referências e o que sabe sobre o país europeu. "Começou uma coisa muito constrangedora, que é quando uma pessoa começa a falar do meu país e não faço ideia do que ela está falando", contou o comediante.

O humorista ainda relatou uma gafe que cometeu com o músico. "Na hora que a cozinheira do Alceu apareceu, fiz questão de elogiar a comida e falei 'excelente, ele perguntou 'a música?', eu falei 'o cuscuz'", contou Paul.