Parque da Cidade será palco do VOA Festival em dezembro

A 2ª edição do VOA Festival ocorrerá nos dias 6 e 7 de dezembro, no Parque da Cidade. Com um line-up de vários nomes da música brasileira, o evento trará MPB, samba, forró e música urbana e contemporânea. Os ingressos, que custam a partir de R$60, estão à venda no Sympla.

Devido ao sucesso da última edição, que ocorreu no CCBB Brasília, o line-up cresceu de 13 para 20 músicos. Algumas das atrações de destaque deste ano são BaianaSystem, Mariana Aydar, Mestrinho, BNegão e Guilherme Cobelo. Além de artistas e grupos consagrados nacionalmente, o festival trará produções musicais locais.

Também haverá uma feira de economia criativa, em parceria aos projetos Picnik Brasília e Feira Preta. O público poderá desfrutar de uma área gastronômica e oficinas formativas, em que as inscrições serão divulgadas em breve.