Abertura do Festival de Brasília tem estreia de longa de Marcelo Gomes

A tradicional cerimônia de abertura do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro ocorrerá neste sábado (30/11) e o evento terá início com a estreia mundial do filme Criaturas da Mente, dirigido por Marcelo Gomes. Além da exibição do filme, a cerimônia prestará homenagem a importantes figuras da sétima arte, celebrando os 80 anos de Zezé Motta e a vida e obra de Vladimir Carvalho, que morreu este ano. A programação começará às 20h, exclusivamente para convidados, com a distribuição gratuita de uma quantidade limitada de ingressos antes da sessão.



O longa-metragem de Marcelo Gomes é inspirado na vida e na pesquisa do neurocientista e escritor Sidarta Ribeiro, que traz uma perspectiva onírica ao enredo. Gomes, conhecido pelo aclamado filme Cinema, Aspirinas e Urubus, conecta a pesquisa de Sidarta ao tema da obra, uma vez que o cientista dedicou parte de seus estudos à análise dos sonhos e da memória. A cerimônia de abertura, assim como a cerimônia de premiação agendada para 7 de dezembro, contará com recursos de acessibilidade, incluindo tradução em Libras, audiodescrição ao vivo e legendagem em segunda tela. Ambas as cerimônias serão transmitidas ao vivo pelo canal do Festival de Brasília no YouTube, assim como os debates da Mostra Competitiva Nacional e a conferência do Festival.

Nesta edição, as homenagens serão amplas, destacando a trajetória de Zezé Motta, a atriz imortalizada por interpretar Xica da Silva, em 1976. Ela receberá o Troféu Candango no domingo (1/12), em reconhecimento aos anos de contribuição para o cinema. Além disso, o documentarista e professor paraibano Vladimir Carvalho, uma das personalidades mais respeitadas da noite, será homenageado com um prêmio póstumo concedido pela Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo. Em razão da relevância do trabalho do documentarista, o Cine Brasília também nomeou a sala de exibição em homenagem ao cineasta. Vladimir Carvalho morreu no dia 24 de outubro, aos 89 anos.

Com um programa rico em celebrações e homenagens, o Festival de Brasília reafirma o compromisso com a valorização do cinema brasileiro e seus profissionais. A cerimônia celebra personalidades do cinema brasileiro e conta com apresentação da atriz e influenciadora acreana Gleici Damasceno, e da atriz, arte educadora, produtora e palhaça brasiliense Ana Luiza Bellacosta.

Serviço

Abertura do Festival Brasiliense de cinema brasileiro

Sábado (30/11), às 19h, no Cine Brasilia (Asa Sul EQS 106/107). Entrada franca mediante retirada prévia de ingressos na bilheteria do Cine Brasília.

Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel