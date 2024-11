Por questões de saúde, Jorge Aragão cancela show em Brasília

Em decorrência de uma colecistite aguda, Jorge Aragão cancelou sua performance em Brasília no Grande Encontro do Samba. O cantor precisou ser submetido a internação e exames de emergência. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor.

Na capital, o músico iria dividir o palco com Alcione e Fundo de Quintal neste sábado (30/11), durante o Grande Encontro do Samba, no Nilson Nelson. Mesmo sem a presença de Aragão, os outros sambistas ainda se apresentam no evento, a partir das 20h30.

O artista já enfrentou outros problemas de saúde nos últimos anos. Em 2021, sobreviveu a covid-19 e, em 2023, a uma linfoma - tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Jorge Aragão também precisou cancelar outras performances, incluindo sua comemoração ao Dia Nacional do Samba neste domingo (1/12), no Rio de Janeiro.