Espetáculo de dança mistura ritmos nordestinos para falar de resistência popular

O projeto "Na Pegada Popular - No Coração do Brasil" é uma realização da Cia Transições - (crédito: Acervo/Cia Transições)

Manifestações culturais enraizadas na cultura nordestina brasileira serão tema de espetáculo de dança marcado para acontecer nesta sexta-feira (29/11), a partir das 20h, no Complexo Cultural de Samambaia. O projeto "Na Pegada Popular - No Coração do Brasil" é uma realização da Cia Transições - que conta com artistas profissionais conhecidos por encantarem o público em cada apresentação. O evento é gratuito, acessível em libras e patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Com o objetivo de trazer diferentes aspectos da cultura popular brasileira, em específico, a resistência dos povos minorizados das regiões Norte e Nordeste, o espetáculo busca reviver manifestações culturais típicas. As coreografias serão inspiradas em contos como o Valente Caboclo Arengueiro, os Audaciosos Cabras do Mato, as Trabalhadoras Lavanderias e a Notável Sonhadora. As coreografias celebram a riqueza e resistência da cultura que formam a identidade do povo brasileiro.

A apresentação é voltada para toda a família, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os passos adotados pelos artistas refletem tradições do Norte e Nordeste, povo que contribuiu significativamente para a formação cultural dos brasilienses.

Para o grupo, a exaltação da origem nordestina e popular dentro do imaginário cultural brasiliense é a força motivadora do espetáculo. A obra busca coreografar um povo brasileiro rico em cores, diversidade, inteligências, trajetórias e dores, resiliente e que segue em frente para superar as adversidades.

No palco, serão contadas histórias que atravessaram gerações, provocando a nostalgia em pessoas mais velhas que viveram a construção da identidade diversa de Brasília. Para os mais jovens, fica a oportunidade de aprender e apreciar a riqueza da cultura que se desenvolveu na cidade. Um dos motes do espetáculo é ressaltar a importância de preservar a identidade brasileira, as tradições, além de reforçar a necessidade de proteger a história e transmitir a arte para todas as gerações. Ritmos populares como frevo, coco, cavalo marinho, baião, xaxado, caboclinho estão presentes na obra.

A direção artística ficou por conta de Leandro Lira e a produção executiva, por Tamara Naiz. O projeto ‘Na Pegada Popular’ leva o público a entender que a tradição dos diferentes povos que compõem o país ainda pulsa, vibra e está viva, sendo representada no palco por meio da dança. Assistir ao evento é uma chance de viajar na imaginação e na história da formação cultural do Brasil.

A montagem e as apresentações objetivam mobilizar artistas e público residentes na cidade de Samambaia, valorizando e despertando a cultura local, maximizando a utilização de um importante equipamento cultural da região administrativa, o Complexo Cultural de Samambaia, atraindo público carente desse tipo de manifestação cultural.