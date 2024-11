Motoboy gay quebra barreiras na profissão: "sou muito mais que letras"

Por Carol Moura — Se você está por dentro dos memes do momento, com certeza já ouviu a frase: eu sou apenas uma camponesa. O autor do bordão é o motoboy Bruno Martins, de 29 anos, morador de Betim, em Minas Gerais.

A ideia do slogan surgiu por meio um amigo de longa data. “Ele sempre falava ‘sou apenas uma camponesa’ e, com convívio, eu peguei e comecei a usar com as minhas passageiras", afirma Bruno em entrevista para o Correio. Outra fala do influenciador é 'eu jamais tolerarei', inspirado em um discurso político da deputada Erika Hilton.

Na página no Instagram (@silvamartins), Bruno relata casos engraçados que acontecem no trabalho como Moto Uber. Essa trajetória nas redes sociais começou em janeiro deste ano, despretensiosamente, com o incentivo dos amigos. Desde então, o humor e carisma dele contagiaram o público, fazendo com que os vídeos alcançassem milhares de pessoas.

Visibilidade LGBTQIAP+

Ao falar sobre os desafios da profissão, ele reconhece que o setor ainda tem pouca representatividade da comunidade LGBTQIAP+. “Algumas situações eu já pude lidar com preconceito. Só que eu sempre lido com isso me impondo, nunca deixando me sentir oprimido. Nunca permiti que o preconceito chegasse até mim, sempre cortei o mal pela raiz, sempre fui uma pessoa muito cirúrgica e muito empoderada”, destacou.

Por meio do trabalho e influência, ele quebra paradigmas e reforça a diversidade em todos os espaços. “Hoje, eu tenho mostrado para a sociedade que vou muito além dos estereótipos. Eu sou muito mais que letras, eu sou orgulho, eu represento a minha classe”, declara.

Após o sucesso no Instagram, que já acumula mais de 700 mil seguidores, o motoboy vem ganhando visibilidade das marcas para parcerias e publicidades. Assim, Bruno resolveu conciliar o trabalho como Moto Uber com o de Influenciador Digital.