Thainá Gallo comenta sobre viver Elis Regina em musical de Tom Jobim

A atriz gaúcha Thainá Gallo vive um momento muito importante em sua carreira. Ela é a responsável por dar vida à Elis Regina em Tom Jobim Musical, que estreou em outubro, no Rio de Janeiro. É o terceiro espetáculo musical que ela faz com direção do João Fonseca e para Thainá, interpretar Elis Regina é uma missão difícil porque ela era "simplesmente perfeita, em tudo".

"Dar voz a uma das maiores cantoras deste país é emocionante, me sinto totalmente honrada com a oportunidade de interpretar Elis Regina em um grande musical brasileiro. Ela foi uma artista tecnicamente perfeita, carregava uma carga de emoção e intensidade não só em cena mas também em sua vida pessoal, transbordava emoção e paixão em tudo que fazia. Viver uma figura tão amada, tão icônica e com tantas camadas e complexidades é um presente que vem carregado de responsabilidade, sem dúvidas é um grande desafio que eu estou abraçando com muita alegria e gratidão!", afirmou a artista ao Correio.



Para Thainá, interpretar Elis Regina é mergulhar na sua paixão pela música brasileira. "Mergulhar no que é nosso. Foi um aprendizado enorme entrar em contato com a sua obra e ter a chance de conhecer e revisitar canções interpretadas por ela, sinto que depois desse processo amo e admiro ainda mais o que é daqui. Elis também me ensina sobre autenticidade e entrega, tudo deve ser vivido e sentido", observou ela, que acumula trabalhos nos palcos incluindo produções musicais de sucesso como Cássia Eller, o musical (de João Fonseca e Vinicius Arneiro) e O frenético Dancin Days (de Deborah Colker), entre outros.

A atriz não se lembra exatamente qual foi a primeira vez que ouviu Elis Regina, mas recorda de, na adolescência, ter sido arrebatada por Como nossos pais e O bêbado e o equilibrista. "Eram canções que refletiam não só questões pessoais, mas também sociais e políticas do nosso país. Foi quando comecei a ter mais consciência disso. Na época que me formei na escola de teatro, lembro de assistir gravações de suas apresentações ao vivo. Ali, eu pude entender que Elis foi uma voz de resistência no país e na música brasileira, isso me levou a uma admiração profunda pela artista e por todo legado que ela deixou", concluiu.

Outros trabalhos

Natural de Porto Alegre, Thainá é atriz, cantora e dubladora. Na TV, participou das novelas Pantanal, A força do querer, Segundo sol e Rock story e também da primeira temporada das séries Sob pressão e Queima mufa, esta na TV Futura. Dentre seus recentes trabalhos no audiovisual, destacam-se as séries Betinho — No fio da navalha, no Globoplay, e Matches, na Warner Channel/HBO Max. A gaúcha também participou da série argentina El encargado (Star+) e do longa-metragem Cansei de ser nerd (Paramount), em 2024.

Nas três temporadas do reality Fuja se for capaz, do Canal Gloob, Thainá dá voz a inteligência artificial IARA 9000. No cinema, foi indicada ao Kikito de Melhor Atriz Coadjuvante no 45º Festival de Cinema de Gramado pelo longa-metragem Bio, dirigido por Carlos Gerbase.