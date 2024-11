Geraldo Azevedo lança single e clipe em parceria com Robertinho de Recife

Nesta sexta-feira(21/11), um dos grandes nomes da composição brasileira, Geraldo Azevedo lança single inédito. Produzida por Robertinho de Recife e escrita com Sérgio Peres, a canção Estou em Paz chega às plataformas musicais e ao YouTube com videoclipe gravado em Teresópolis (RJ).

Com assinatura melódica típica de Geraldo Azevedo, na voz e violão, a faixa recebeu o arranjo de Robertinho de Recife no violão de 12 cordas. Estou em Paz também traz Edmilson Galdino nos teclados, Marcelo Teixeira no baixo e Rob Endaraus na bateria e na percussão.

A faixa foi lançada semanas antes do aniversário de 80 anos de Geraldo Azevedo, comemorado em 11 de janeiro de 2025. Responsável por sucessos como Dia Branco, Moça Bonita e Bicho de Sete Cabeças, o artista é dono de uma carreira de mais de 50 anos como compositor, violonista e cantor.