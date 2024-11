Daniel Nascimento é novo contratado da Band para o “Melhor da Tarde”

Segundo a colunista do portal R7, Mabell Reipert, na próxima segunda-feira (02/11), o jornalista Daniel Nascimento passa a fazer parte da bancada do programa “Melhor da Tarde”, de Cátia Fonseca, na TV Bandeirantes.

O colunista do jornal carioca O Dia integrará o time de profissionais do vespertino, trazendo as principais notícias do mundo dos famosos. A contratação de Daniel vem para turbinar ainda mais o entretenimento da atração.

O namoro entre o jornalista e o programa é antigo, Daniel já esteve presente no “Melhor da Tarde”, em fevereiro e março desde ano, quando, por alguns dias, atuou diretamente do Rio, como correspondente da atração.

Trabalhando há 7 anos no jornalismo de entretenimento, a nova aposta do “Melhor da Tarde” se tornou conhecido nos últimos tempos, por furos de repercussão nacional sobre a vida dos famosos.

No ar desde 2018 sob o comando de Cátia Fonseca, todos os dias das 14h às 16h na Band, o vespertino promove dicas de bem-estar, culinária, fofocas, astrologia e muito mais.