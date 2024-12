Abertura do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é marcada por homenagens

Na noite deste sábado (30/11) teve início o 57° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro no Cine Brasília, na 106/7 sul, com uma cerimônia dedicada à memória do audiovisual brasileiro. O evento de abertura foi apresentado pela atriz e influenciadora acreana Gleici Damasceno e por Ana Luiza Bellacosta, atriz e arte educadora brasiliense.

Este ano, a atriz e cantora Zezé Motta, um dos maiores nomes do cinema e da televisão brasileira, é a principal homenageada, e, em um dos momentos mais emocionantes da noite, recebeu o prêmio de Conjunto da Obra, que rendeu a ela mais um Troféu Candango. “Sempre que eu recebia um prêmio de conjunto da obra, pensava: ‘meu deus será que eu mereço’. Hoje eu tenho certeza que eu mereço”, declarou a atriz, que também foi vencedora do Candango de Melhor atuação por Xica da Silva, de Cacá Diegues, em 1975.

Outro grande momento da abertura do festival foi o tributo póstumo a Vladimir Carvalho, morto no último dia 24 de outubro. Cineasta, documentarista e professor paraibano radicado em Brasília, Vladimir foi um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Uma placa com o nome do diretor foi inaugurada durante a abertura e, agora, a sala do Cine Brasília será batizada em sua homenagem.

Além disso, o prêmio da Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo, foi concedido à atriz e professora Mallú Moraes, que dedicou a vida enquanto produtora ao cinema nacional, e à Pedro Anísio, cineasta paraense radicado em Brasília, responsável por filmes que marcaram a era do Cinema Marginal durante a ditadura militar.

A sala estava lotada, e mesmo assim não entraram todas as pessoas que tinham interesse em participar da sessão. Alguns dos presentes não conseguiram entrar para a cerimônia de abertura mas foram alocados na sala para a exibição do filme.

O filme de abertura foi "Criaturas da Mente", do diretor Marcelo Gomes, um documentário que conta com a participação do neurocientista Sidarta Ribeiro, que assina a codireção. O filme explora os sonhos e formas de acessar o subconsciente. Além da exibição no Cine Brasília, “Criaturas de Mente” também foi exibido, às 20h, na Cia Lábios da Lua, no Gama, no Complexo Cultural de Planaltina e na Faculdade Estácio, no Pistão Sul, na Ceilândia.

O festival ocorre do dia 30 de novembro ao dia 7 de dezembro, com sessões no Cine Brasília e nos complexos culturais de Planaltina, Gama e Taguatinga. Os ingressos para a mostra competitiva custam R$ 10, e as outras exibições são gratuitas.