Morre Bob Bryar, ex-baterista da banda My Chemical Romance

Morreu, aos 44 anos, o músico Bob Bryar. Ele foi baterista da banda My Chemical Romance entre 2004 e 2010 e fez parte do disco mais vendido do grupo "The Black Parade". O caso foi reportado pelo TMZ e pelo The Sun, após a confirmação da polícia na noite desta sexta-feira (29/11).

Conforme noticiado, Bob ficou 22 dias sem ser visto ou ouvido pelos vizinhos. O corpo do ex-baterista do My Chemical Romance foi encontrado na casa dele, no Tennessee em avançado estado de decomposição.

A causa da morte ainda não foi apontada. A Polícia investiga o caso e já afirmou que a casa dele estava em ordem e não há suspeita de crime.











Na rede social X, Bob fez as últimas postagens no dia 4 de novembro, último dia em que foi visto. Em uma das postagens, ele elogia a cantora Emily Armstrong que assumiu o vocal da banda Linkin Park no lugar do vocalista original Chester. Em 2017, Chester Bennington foi encontrado morto em casa. Conforme apontou a polícia, ele foi vítima de suicídio.

emily armstrong is destroying, shredding faces and making chester proud. she was the perfect choice. AND she had to deal with the initial hate. that shit is hard. trust me. word up. November 5, 2024

Bob Bryar

Bob Bryar nasceu em Chicago (EUA), no dia 31 de dezembro de 1979. Ele começou a tocar bateria ainda na adolescência e foi o baterista que ficou mais tempo na banda My Chemical Romance. Em 2010 Bob Bryar deixou o grupo. O guitarrista da banda Frank Iero emitiu um comunicado oficial e afirmou que era uma decisão dura, mas nunca foi revelado o verdadeiro motivo da saída de Bob Bryar. Depois disso, Bryar atuou nos bastidores e produção de outras bandas e deixou de trabalhar com música em 2014.

Nos últimos anos, Bob Bryar trabalhou como corretor de imóveis e colaborava com causas animais. Nas redes sociais, ele ostentava apoio a armas e usava roupas em alusão a campanha de Donald Trump.

My Chemical Romance

A banda My Chemical Romance foi fundada em 2001 e fez muito sucesso já nos primeiros anos de trabalho. Dedicada ao rock alternativo, punk rock e emocore, o grupo lançou, em 2006, o disco The Black Parade que foi o álbum mais vendido do grupo.

As músicas do disco fizeram sucesso no mundo todo, assim como no Brasil e estão presentes no repertório dos nascidos na Geração Y, ou os Millennials que surfaram na onda do emo no final dos anos 2000.

O My Chemical Romance anunciou uma turnê para 2025, mas não incluiu — ao menos por enquanto — passagem pelo Brasil.