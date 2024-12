Projeto Rodoviária de samba celebra Dia Nacional do Samba nesta segunda

O Dia Nacional do Samba será comemorado nesta segunda-feira (2/12) com a tradicional roda de bamba do projeto Rodoviária de samba, na rodoviária do Plano Piloto, a partir das 17h. Na 18ª edição, o evento gratuito prestará homenagem ao sambista Marcelo Sena, que morreu no ano passado devido ao câncer.

Entre as atrações estão os artistas Cris Pereira, Breno Alves, Xandy Cidade, Teresa Lopes, Negro Vatto. “O samba é uma tecnologia social, cultural, trazida e mantida pela gente negra, pelas classes populares. Ele merece toda a nossa homenagem. Batam palmas pra ele!”, destaca a cantora Cris Pereira, que também é produtora do evento, em nota.

Todos os anos, o projeto escolhe um nome do meio musical para homenagear. Nesta edição, será a vez de Marcelo Sena, conhecido pelo trabalho à frente do grupo Coisa Nossa, que levou o samba e o pagode de Brasília para o eixo Rio-São Paulo.