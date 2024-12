Conheça Habib Caiado, ator que desbrava produções feitas para ver no celular

A plataforma Cinecaju traz um modelo de streaming inovador para o país. Disponibilizada para download no GooglePlay, o espaço on-line traz filmes e séries gravados em formato vertical para serem reproduzidas em aparelhos celulares. "É um aplicativo de séries na vertical, um cinema na palma da mão! Ele traz episódios mais curtos, se tornando um short TV drama", explica o ator Habib Caiado, que estrela a produção Entre mentiras e segredos.

Gravada em São Paulo, a trama de suspense traz uma história de vingança carregada de muito drama. O ator paraense Habib interpreta Douglas, um advogado misterioso que promete ajudar Melissa (Elisa Telles) a conseguir a retaliação contra seu marido.



Das passarelas para as telas

Iniciando sua carreira de ator internacionalmente em 2020, Habib já possuía 13 anos de experiência no mercado internacional, onde trabalhava como modelo, surgindo posteriormente a oportunidade para se profissionalizar na área.

"A carreira de ator chegou em um momento em que eu estava sonhando muito. No auge da minha carreira como modelo na Ásia, acabei recebendo convite para fazer minha primeira série e, durante as gravações, tive a certeza que era isso que eu queria", relatou.

Habib Caiado, ator e modelo (foto: Fabio Wanderley/Divulgação)

Internacional



Além da exibição da nova série no CineCaju, o ator de 31 anos também está presente com outras três produções no aplicativo norte-americano similar chamado FlexTV.

Natural do município de Parauapebas, Habib protagoniza séries norte-americanas que foram produzidas em diferentes localizações na China, sendo estas My dad is a secret billionare, My flash husband, já disponíveis na plataforma, e My secret desire, com previsão de estreia para março de 2025.



"Foram dias intensos. Trabalhávamos de 15 a 17 horas por dia. Muito esforço físico e mental para gravar o máximo possível em um curto prazo de tempo. Mas tivemos todo o apoio de uma equipe incrível. Uma experiência maravilhosa", contou.

Atualmente, Habib reside no Rio de Janeiro e estuda na Casa de Artes Laranjeiras, onde se prepara para atuar em obras nacionais e almeja novos projetos.

"Estou muito feliz de voltar ao Brasil e super animado com tudo o que venho conquistando. Tive a honra de mudar ao Rio, estudar na melhor escola de artes, fazer meu primeiro curta brasileiro. Focar na carreira nacional para conquistar ainda mais o mercado da TV e cinema aqui também", completou Caiado.