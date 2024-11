Regravação de hit de Beth Carvalho por Jorge Aragão chega às plataformas

Nesta sexta-feira (29/11), chegou às plataformas digitais o single de Beth Carvalho, Coisinha do pai, na voz de Jorge Aragão, Almir Guineto e Luiz Carlos. A canção faz parte do projeto Sambabook Beth Carvalho, que será lançado em fevereiro de 2025 como homenagem à cantora.

Também foi lançado junto à canção o videoclipe da regravação do hit da artista. “Além da enorme importância que Beth teve para o samba, estamos celebrando compositores como Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito, Cartola, e tantos outros que ela revelou. Beth soube garimpar pérolas da nossa música como ninguém", explica, em nota, Afonso Carvalho, idealizador do projeto que trará outros singles da sambista na voz de renomados músicos brasileiros.

Morta em 2019 devido a uma infecção generalizada (sepse), Beth Carvalho foi uma cantora, compositora e instrumentista carioca que alcançou sucesso na década de 1970. No início da carreira, o estilo musical das músicas era Bossa Nova, mas depois se aproximou e se consolidou no samba e no pagode. Ficou conhecida como “madrinha do samba” por ter ajudado a revelar importantes do gênero.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel