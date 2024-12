Quem quer ser um milionário: participante desiste na pergunta do milhão; saiba qual era

Neste domingo (1º/12), Luciano Huck fez a pergunta do milhão no quadro Quem quer ser um milionário, do Domingão com Huck. No entanto, o participante não soube a resposta e preferiu desistir do prêmio principal, saindo com R$ 500 mil.

O torneiro mecânico Clécio Mello acertou a décima quarta pergunta do jogo, com ajuda da plateia. "Percy Spencer foi o inventor de qual destes dispositivos?", era a pergunta. Ele acertou a resposta, micro-ondas, e avançou.

No entanto, ele não soube responder ao último questionamento. "Em que ano e onde foi tirada a primeira fotografia?", dizia.

"Eu gostaria muito de responder essa pergunta do milhão, mas acho que seria imprudente da minha parte. Eu não tenho ideia nem do país... muito menos o ano. Então, acho que seria imprudente da minha parte dar um chute. Acho que só o Pelé acertaria ela", afirmou Clécio.

Depois de o metalúrgico desistir, Huck quis saber qual seria o palpite dele. Clécio chutaria "1848 na Alemanha". A resposta correta seria "1826 na França". "Olha, ainda bem, ia custar caro, ia errar", disse Luciano.