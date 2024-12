Confira os principais lançamentos dos streamings em dezembro

O ano está na reta final e as plataformas de streaming divulgaram as novidades previstas para dezembro. Entre os destaques da Netflix estão a segunda temporada de Round 6 e o especial musical da cantora Sabrina Carpenter. Para entrar no clima das festas de fim de ano, os assinantes da plataforma também poderão acompanhar o NFL no Natal, com jogos de futebol americano e show da Beyonce.

Na Prime Video, os destaques vão para os filmes de terror M3GAN, Vênus e Pearl. Já no Max, os espectadores poderão acompanhar novos episódios dos realities Largados e pelados: a competição e

Masterchef: confeitaria.

Confira os lançamentos abaixo:

Netflix

Séries

O ultimato: ou casa ou vaza (4 de dezembro)

Black Doves (5 de dezembro)

O show da Luna!: temporada 4 (9 de dezembro)

Rugby: vencer ou morrer (10 de dezembro)

Cem anos de solidão: parte 1 (11 de dezembro)

Queer Eye: temporada 9 (11 de dezembro)

Quem vê casa… (12 de dezembro)

A culpa é do Cabral: temporadas 11-12 (14 de dezembro)

Parenthood: temporada 1 (15 de dezembro)

Virgin River: temporada 6 (19 de dezembro)

Round 6 - temporada 2 (26 de dezembro)

Filmes

Homem-Aranha: longe de casa (1º de dezembro)

Taxi driver (1º de dezembro)

Transformers (1º de dezembro)

Transformers: o lado oculto da lua (1º de dezembro)

Transformers: o último cavaleiro (1º de dezembro)

Transformers: a era da extinção (1º de dezembro)

Transformers: a vingança dos derrotados (1º de dezembro)

Bumblebee (1º de dezembro)

O amor não tira férias (1º de dezembro)

Ghostbusters: mais além (2 de dezembro)

Princesa adormecida (3 de dezembro)

O telefone preto (3 de dezembro)

Bob Marley: one love (3 de dezembro)

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter (6 de dezembro)

Virgem Maria (6 de dezembro)

Bagagem de risco (13 de dezembro)

Anaconda (15 de dezembro)

Desejo e reparação (16 de dezembro)

Tropa de elite (16 de dezembro)

Batalhão 6888 (20 de dezembro)

A presepada (21 de dezembro)

Lara Croft: Tomb Raider (22 de dezembro)

Lara Croft: Tomb Raider – a origem da vida (22 de dezembro)

O último mestre do ar (22 de dezembro)

Documentários e especiais

Jamie Foxx: what had happened was… (10 de dezembro)

Ronny Chieng: love to hate it (17 de dezembro)

NFL no Natal: Ravens vs. Texans (25 de dezembro)

NFL no Natal: Chiefs vs. Steelers (25 de dezembro)

Crianças e família

O Grinch (1º de dezembro)

Aquele Natal (4 de dezembro)

iCarly: temporada 4 (31 de dezembro)

Anime

Naruto Shippuden: temporada 10 (1º de dezembro)

Naruto Shippuden: temporada 11 (1º de dezembro)

Jogos

Histórias Netflix: Virgin River - edição de Natal (JÁ DISPONÍVEL)

The rise of the golden idol (JÁ DISPONÍVEL)

TED Tumblewords (JÁ DISPONÍVEL)

Monument valley 3 (10 de dezembro)

Round 6: o céu é o limite (17 de dezembro)

Prime Video

Angry birds mystery island: a hatchlings adventure (3 de dezembro)

M3GAN (4 de dezembro)

Vênus (4 de dezembro)

La virgen roja (5 de dezembro)

Melou: temporada 1 (6 de dezembro)

Cidade de asfalto (6 de dezembro)

Nível secreto: temporada 1 (10 de dezembro)

A garota da vez (10 de dezembro)

Pearl (11 de dezembro)

Tár (11 de dezembro)

Ligação sombria (17 de dezembro)

Batem à porta (18 de dezembro)

Beast Games: temporada 1 (19 de dezembro)

Que horas eu te pego? (20 de dezembro)

Clube dos vândalos (23 de dezembro)

Jesus Revolution (25 de dezembro)

Megatubarão 2 (29 de dezembro)

Sua culpa (27 de dezembro)

Amor a 39 graus (20 de dezembro)

Max

Comando das criaturas (5 de dezembro)

Os fantasmas ainda se divertem: Beetlejuice Beetlejuice (6 de dezembro)

Super/Man: a história de Christopher Reeve (7 de dezembro)

Coringa: delírio a dois (em breve)

Duna: a profecia (últimos episódios)

UEFA Champions League Feminina (fase de grupos)

UEFA Champions League (fase de liga)

Brookie: temporada 2 (12 de dezembro)

Mentes extraordinárias (12 de dezembro)

Chappie (14 de dezembro)

O livro de Eli (14 de dezembro)

Whiplash: em busca da perfeição (14 de dezembro)

Jurado Nº 2 (20 de dezembro)

Órfã 2: a origem (20 de dezembro)

Os delinquentes (20 de dezembro)

Angry birds: o filme (21 de dezembro)

Novos episódios

Alguém em algum lugar

A vida sexual dos universitários

Como água para chocolate

Encontrados

Georgia e Mandy - seu primeiro casamento

Harry Potter: bruxos da confeitaria

Largados e pelados: a competição

Masterchef: confeitaria

Millie Black

Sobre essa pele

Superman e Lois