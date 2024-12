Ator Paulo Giardini, irmão da atriz Eliane Giardini, morre aos 62 anos

O ator Paulo Giardini, irmão da atriz Eliane Giardini, morreu nesta segunda-feira (2/12), aos 62 anos, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC). A informação foi confirmada pelo ator Paulo Betti, seu ex-cunhado, por meio das redes sociais. O velório será na terça-feira (3/12), às 9h, no cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro.

No post, Betti afirmou que Giardini estava a um mês e meio inconsciente. O ator descreveu o ex-cunhado como 'um ator maravilhoso, um bravo guerreiro da vida. Artista plástico inspirado". Eliane e Betti foram casados entre 1973 e 1997.

Eliane, também informou a morte do irmão. No post, a atriz escreveu: "Meu irmão amado partiu essa madrugada. Lamento tanto não tê-lo mais por perto, sua inteligência, suas dicas quentes de filmes, séries, livros, músicas. Seu afeto incondicional. Sua escuta e falas tão sábias. Vou sentir tanto sua falta, mano. Te amo infinito para sempre."

Giardini construiu uma carreira diversificada nas artes, abrangendo teatro, televisão e cinema. Ele fez parte do elenco de novelas como Pantanal, Nos Tempos do Imperador, entre outras. No teatro atuou em produções como Vestido de Noiva, Morte e Vida Severina e outras. Além de suas atividades como ator, também se destacou como artista plástico.

Diversos artistas lamentaram a morte do ator. "Que tristeza, ele era tão querido", comentou Lilia Cabral no post de Betti. Elizabeth Savala, Bianca Bin, Emunelle Araújo, Murilo Rosa, Grazi Massafera, Barbára Reis, e outros também prestaram solidariedade nos comentários da publicação de Eliane.