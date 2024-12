Show 'Hits de Todos os Tempos' retorna ao palco do clube do choro

O show LH e Banda: Hits de todos os tempos vai retornar aos palcos do Clube Choro para uma apresentação na quarta-feira (4/12), com arranjos vibrantes em um setlist que mescla hits de várias épocas com sucessos atuais, contando com instrumentistas e músicos renomados de Brasília com um repertório eclético.

Leia também: Elton John perde visão e não consegue assistir seu próprio musical

Com direção musical compartilhada entre Carlos Pial e Hamilton Pinheiro, o projeto mescla ritmos e gêneros musicais bem distintos. O grupo conta com LH (Luiz Henrique) na bateria, Dennes Sousa na guitarra e violão, Nino Augusto no piano e Rosana Brown, Ana Amaral e Janio Lima na voz. Tem ainda participação especial de Lena Duarte.

Leia também: Zé Neto e Cristiano consideraram o fim da dupla em 2024

O público presente vai poder experimentar músicas de Eric Clapton, Jota Quest, Cássia Eller, George Harrison, Earth, Wind & Fire, Shakira e muitos outros mestres do balanço e do ritmo. Luiz Henrique é o responsável pela concepção do projeto, bem como pela escolha do repertório. “A expectativa é de que a gente consiga repetir o sucesso obtido nos shows anteriores, quando toda a plateia levantou, dançou e cantou junto”, afirma Luiz Henrique.

Leia também: Após surra, Cristiano corre risco de morrer em" Mania de Você"





Serviço

Show LH e Banda - hits de todos os tempos

Quarta-feira (4/12), às 20h30, no Clube do Choro (SDC Bloco G - Brasília).