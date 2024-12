Confira os lançamentos mais aguardados do cinema para dezembro

Grandes filmes ainda estão programados para chegar nas telonas em 2024. A lista de novidades conta com Mufasa, o rei leão, previsto para 19 de dezembro, e Sonic 3, marcado para ser lançado no dia 25.

Outra grande expectativa é o lançamento do filme nacional O alto da compadecida 2, que conta com Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Taís Araújo, Eduardo Sterblitch e Fabíula Nascimento no elenco. O filme mostrará João Grilo e Chicó cerca de duas décadas depois da última aventura.

Confira os destaques do cinema para dezembro:

Mufasa: o rei leão - 19 de dezembro

Sinopse: o filme contará a história de Mufasa e Scar antes de Simba. A produção conta com a presença de Rafiki, Timão e Pumba, que juntos contam a lenda de Mufasa à jovem filhote de leão Kiara, filha de Simba e Nala. Narrado através de flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até que ele conhece um simpático leão chamado Taka – o herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca de seu destino, além de revelar a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho.

Sonic 3 - o filme - 25 de dezembro

Sinopse: o filme acompanha a nova jornada da Equipe Sonic, formada pelo personagem-título, Tails e Knuckles, que se reúne contra um novo e poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que eles já enfrentaram antes.

O auto da compadecida 2 - 25 de dezembro

Sinopse: após 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá para juntar-se ao seu velho companheiro, Chicó. Porém, ele agora é recebido como uma celebridade na cidade, afinal, reza a lenda que havia sido morto e ressuscitado depois de um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz.

Lee - 19 de dezembro

Sinopse: Lee Miller desiste da carreira de modelo para virar fotógrafa e aproveita a vida com os amigos na França enquanto ocorre a Segunda Guerra Mundial. Ela se junta ao artista que ama em Londres e consegue trabalho na revista Vogue britânica documentando o front doméstico, mas não gosta da posição e ultrapassa obstáculos burocráticos para chegar na perigosa linha de frente. Na França, Miller une forças com o fotojornalista David E. Scherman e os dois documentam a devastação da Europa.

O senhor dos anéis: a guerra dos Rohirrim - 12 de dezembro

Sinopse: um ataque repentino de Wulf, um implacável senhor Dunlending, força Helm Mão-de-Martelo e seu povo a fazer uma última resistência na antiga fortaleza de Hornburg. Encontrando-se em uma situação desesperadora, a filha de Helm lidera a resistência. O filme é a primeira animação da saga.

O Conde de Monte Cristo - 5 de dezembro

Sinopse: Edmond Dantes é preso por um crime que não cometeu. Após 14 anos na prisão, ele consegue realizar uma fuga ousada. Agora rico além dos seus sonhos, ele assume a identidade do Conde de Monte Cristo e executa sua vingança.

Sting: aranha assassina - 5 de dezembro

Sinopse: Charlotte, de 12 anos, encontra uma aranha em seu prédio e decide criá-la como animal de estimação. No entanto, a aranha cresce em um ritmo monstruoso e desenvolve um apetite insaciável por carne humana. Os animais de estimação do prédio e os moradores começam a desaparecer. Em pouco tempo, a família de Charlotte e os vizinhos percebem que estão presos e sendo caçados por um aracnídeo gigante e voraz.

Inexplicável - 5 de dezembro

Sinopse: baseado em uma história real, o filme conta a história de um menino de 8 anos apaixonado por futebol que é diagnosticado com uma doença gravíssima. Assim, sua família precisa de força e fé para encarar as complicações da doença.