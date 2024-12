Zudizilla lança novo álbum 'Le fauve', que fala sobe relacionamentos

O rapper Zudizilla lançou, na última sexta-feira (29/11), o álbum Le fauve nas plataformas digitais. Com 10 faixas, o disco conta com a colaboração de artistas como Soul Diggin, 808 Luke e B.Artz.

No o estilo R&B e com uma pegada mais poética, Le fauve, que significa “A fera” em francês, reflete sobre a intensidade e as nuances dos relacionamentos amorosos e flerta com elementos do movimento artístico expressionista. Este é o primeiro trabalho do artista gaúcho após o encerramento da trilogia Zulu.

“O projeto tem a intenção de retratar a atmosfera feroz, nua, crua e subjetiva dos relacionamentos. ‘Fera’ também está presente em um dos pensamentos mais famosos de Aristóteles que diz ‘Quem encontra prazer na solidão ou é Deus ou é fera selvagem’, o que o EP propõe", enfatiza Zudizilla, em nota.