Autores indígenas lançam livro infantil no Memorial dos Povos Indígenas

Neste sábado (7/12), os autores indígenas Kamuu Dan Wapichana e Wyn Dan Wapichana, que são pai e filho, lançam o livro infantil Théo, o passarinho, e o voo de Aturyb, produção em conjunto da dupla. O evento começa às 9h, no Memorial dos Povos Indígenas, com contação de histórias, interações com o público e cantos tradicionais na língua Wapichana. A entrada é gratuita.

A história acompanha Aturyb, que reflete sobre a firmeza ancestral cravada nas memórias e sobre o respeito às orientações dos mais velhos como forma de demonstrar a aprendizagem como um processo constante. O texto é baseado na experiência de Wyn Dan, que precisou aprender a lidar com as atitudes excêntricas e espontâneas do sobrinho de dois anos de idade. Théo, o passarinho, e o voo de Aturyb conta com ilustrações de Nara Oliveira, tradução para a língua materna Wapichana de Nilzimara Wapichana e é publicado pela Avá Editora.

Kamuu Dan Wapichana, Filho do Sol, é roraimense, escritor e educador socioambiental popular, além de um dos membros do Sindicato dos Escritores do DF. Wyn Dan Wapichana, Filho da Chuva, é originário do Povo Wapichana e nasceu em Brasília. Começou a escrever histórias aos 4 anos e floresce como escritor com esta publicação.





