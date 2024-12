Oriente completa 15 anos e lança álbum cheio de participações

'Oriente Acústico' já está disponível em todas as plataformas digitais - (crédito: @asfotosdejoao)

Seis anos após o último lançamento, a banda Oriente retorna com um álbum completo de sonoridades, reflexão e vivências do trio. Oriente Acústico é composto por 14 músicas, totalizando 53 minutos, e reflete o amadurecimento pessoal e musical do grupo. Formado pelos MCs Chino e Nissin, e o multi-instrumentista, produtor musical e beatmaker Nobru, Oriente completa 15 anos de atividade.

Para celebrar a trajetória, o novo álbum une grandes nomes da música nacional em 11 das 14 faixas, com Alexandre Carlo, do Natiruts, L7NNON, Cynthia Luz, Maneva, Armandinho, Hariel e Ferrugem. Além de novas sonoridades e letras, a produção traz a regravação de três músicas emblemáticas da banda: O Vagabundo e a Dama, Pras Damas e Azulejo.

“A gente voltou com mais sede do que nunca, tanto de palco quanto de estúdio. Por isso, fizemos um álbum cheio de participações, para brindar”, conta MC Chino. “A gente se inspirou muito para fazer esse álbum como um álbum de volta, de retorno, expressivo, com artistas que fazem parte da nossa história, tanto sendo nossos ídolos como a gente sendo inspiração para eles”, completa Nissin.

Durante a quase uma hora de duração do disco, o grupo faz uma verdadeira viagem por ritmos e sonoridades brasileiras, mesclando elementos do rap, reggae e MPB. A multiplicidade e a variedade são características marcantes do trio, mas aparecem ainda mais forte em Oriente Acústico.

Para os artistas, o álbum representa a longa trajetória do grupo e o processo de amadurecimento musical e lírico dos representantes. “Neste álbum, a gente conseguiu chegar a uma excelência sonora, não só na poesia, como também na parte musical, dos arranjos, da mixagem”, detalha Nissin.

Além da pluralidade sonora, o álbum também reflete o compromisso do Oriente em composições reais e humanas. “A gente tem muito respeito à letra da música. Mesmo falando de variados temas, estamos sempre preocupados com a parte da composição. A gente gosta de manter viva essa história, não importa o que você está falando, tem que ter uma beleza, uma poesia por trás daquela letra”, ressalta MC Chino.

Esse cuidado com a mensagem é um dos grandes diferenciais do Oriente e um dos responsáveis pela admiração que a banda conquistou de diversas pessoas ao longo desses 15 anos. Em Oriente Acústico, as experiências, aprendizados e reflexões individuais e coletivas dos artistas aparecem em rimas sensíveis e marcantes.