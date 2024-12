Morre Park Minjae, astro de doramas de sucesso, aos 32 anos

No perfil do próprio ator — em que ele havia postado fotos dois dias antes de morrer —, foram publicadas informações sobre o velório, que ocorre na próxima quarta-feira (4/12), em uma universidade em Seul, na Coreia do Sul. O irmão mais novo, Park Jaehyung, escreveu, ao compartilhar os dados: “Meu amado irmão mais velho partiu para descansar, espero que o máximo de pessoas possível possa vir vê-lo”.

A produtora da série My damn business, última produção de Minjae, publicou, no X, uma nota de luto. “O ator Park Minjae, que interpretou o personagem Park Youngchan em My damn business, faleceu de forma repentina. Apesar de estarmos tomados pelo choque e por profunda tristeza com a perda súbita, a paixão e a gentileza calorosa que Park Minjae demonstrava vai permanecer para sempre em nossos corações.”

Park Minjae iniciou a carreira de ator em 2021. Segundo o portal de notícias sul-coreano Chosun, além de As três irmãs (Little women) e My damn business, ele apareceu nos dramas Mr. Lee, Amanhã (Tomorrow), Café com lei (The law), The fabulous, Call it love, Fiel ao amor, Guerra Coreia – Khitan (Korea-Khitan war), Snap and spark e outros.

Leia também: 5 séries coreanas que fazem sucesso no Brasil

Apesar de a causa oficial da morte não ter sido divulgada, a imprensa local fala sobre uma possível parada cardíaca. O local de sepultamento ainda não foi definido.