Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (03/12)

EVITA A PRESSA

Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.

Evita cair na tentação de te apressar para resolver os compromissos de fim de ano; compras, convites, rituais e toda essa lista de formalidades que vai, ano após ano, fazendo cada vez menos sentido.

Toma posse do tempo, não permitas que as formalidades sequestrem esse precioso recurso que é o tempo, afinal, o réveillon é uma data arbitrária, sem referência estelar, subproduto das trapalhadas que os antigos romanos fizeram com os calendários, já que tinham grande poderio militar, mas muito pouco conhecimento astrológico.

Evita a pressa, evita a ansiedade, se essa cravar suas medonhas garras em tua garganta, respira fundo e recupera o juízo, porque melhor será que o encerramento de 2024 e o alvorecer de 2025 te encontre com o coração sereno, em vez de soterrado sob uma pilha de formalidades.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Evite se preocupar com o fato de ter visto a saída, mas pelo andar das circunstâncias essa não possa ser aproveitada de imediato, a não ser forçando demais a barra. Faça amizade com o tempo, porque vai resolver tudo.







TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Em vez de você ficar enfrentando com todas suas forças os impedimentos que dificultam as coisas, comece a conversar com esses para tentar entender de que outra forma seria possível fazer o que você deseja.







GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

No entusiasmo, as pessoas fazem coisas erradas, e pelo entusiasmo também, ficam se apoiando mutuamente e dando força para seguir em frente com o equívoco. É bastante normal acontecer isso, mas não é nada saudável.







CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Perceber algo diferente do que uma pessoa expressa deixa sua alma na situação constrangedora de ter de decidir que informação utilizar. Talvez as pessoas nem percebam que são tão incongruentes assim. Talvez não.







LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que você fica sabendo não pode ser usado de imediato, precisa ser guardado para ser aproveitado na hora certa, quando as circunstâncias permitirem, de modo a que não pareça uma reação ressentida de sua parte. Isso não.





VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O que é justo e necessário não há força entre o céu e a terra que impeça acontecer. É hora de você renovar sua confiança no mistério da vida, ainda que a lógica do mundo resolva dizer o contrário. Confie, isso sim.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há inúmeras outras maneiras de obter os resultados que você pretende, em vez de repetir a mesma fórmula de outrora, a qual, com certeza, dessa vez não brindaria com os mesmos resultados. Procure as alternativas.







ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Quando as portas se fecham isso não significa um convite para sua alma se sentir desafiada a enfiar o pé com força. Em muitos casos, esse tipo de situação precisa ser lidada como um sinal de que é melhor se deter.







SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As certezas são confortáveis e seguras, mas não por isso definitivas. É preciso rever as certezas antes de se tornarem preconceitos, algo muito comum de acontecer, por falta de reflexão e autocrítica.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nunca se sabe quando e como acontecerá um constrangimento, e não há como se preparar para essas coisas. Importante é que você não guarde ressentimentos por nada do que acontecer, mas siga em frente com seus planos.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As tensões sociais se fazem sentir com mais força, talvez devido às circunstâncias em andamento. É muito importante que você saiba lidar com essas de uma maneira sábia, sem tomar partido por nada nem por ninguém.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Melhor você não ficar se preocupando demais com que tudo saia perfeito, nem muito menos com que o tempo seja curto para preparar tanta coisa. É importante, apenas, que você faça o que esteja ao seu alcance. Nada além.