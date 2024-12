Projeto Super 8 BSB leva cinema analógico ao Sesi Lab

O projeto Super 8 BSB vai realizar uma mostra de filmes analógicos no domingo (8/12), no túnel do SESI Lab, a partir das 14h30. A programação reúne produções feitas por participantes das oficinas gratuitas, promovidas em outubro pelo oBarco Estúdio e Coletivo Mundo em Foco (SP), e disponibiliza espaço para o público levar o filmes caseiros gravados no formato Super 8 para serem exibidos em uma sessão especial. A entrada é gratuita.

O evento tem como objetivo resgatar a produção de filmes realizados em tomadas únicas. A abertura da programação promete palestra da presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA), Lila Foster, e recebimento dos filmes caseiros do público. A equipe fará uma avaliação do estado de conservação e os preparativos de limpeza para projeção.

A mostra dos curtas-metragens produzidos durante as oficinas será às 14h30. O Super 8 BSB promoveu oficinas para o público geral e para estudantes do CED São Francisco, em São Sebastião, ao todo, foram produzidos sete curtas-metragens, sendo dois de estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal. Por último, às 16h, acontece a mostra de filmes caseiros, que é uma ótima oportunidade para quem não tem acesso a projetores poder revisitar gravações que estão guardadas, mas trazem memórias marcantes.

Serviço

Festival Super 8 BSB - Mostra de curtas e de filmes caseiros

Domingo (8/12), a partir das 14h30, no Túnel do SESI Lab (SCTS Lote 1, Brasília). Entrada gratuita.