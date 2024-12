Os 100 melhores álbuns de 2024, segundo a Rolling Stone

A Rolling Stone divulgou nesta segunda-feira (2/12) os 100 melhores álbuns de 2024. A lista conta com grandes nomes da música global, como Ice Spice, Peso Pluma, Camila Cabello e Kali Uchis.

Leia também: YouTube divulga as 10 músicas mais ouvidas no Brasil em 2024

Halsey também aparece no ranking, com o álbum The great impersonator, assim como Normani, com o projeto Dopamine. A banda britânica The Cure conquistou o 48º lugar, com o Songs of a lost world.

Shakira aparece no 27º lugar, com o Las mujeres ya no lloran, enquanto Taylor Swift ficou em 23º, com o álbum The tortured poets department. Os rappers Kendrick Lamar e Tyler, the Creator conquistaram o 21º e 17º, respectivamente.

Já no Top 10 aparecem artistas como Beyoncé, com Cowboy Carter, Sabrina Carpenter, com Short n' Sweet e Tyla, com o álbum Tyla. O primeiro lugar ficou com Charli XCX, com o lançamento Brat. Confira o Top 10 divulgado pela revista: