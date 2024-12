YouTube divulga as 10 músicas mais ouvidas no Brasil em 2024

O YouTube divulgou nesta terça-feira (3/12) a lista das músicas mais ouvidas no Brasil em 2024 por meio da plataforma. Diferente dos últimos anos, onde o sertanejo predominou, neste ano a lista conta com estilos musicais diversificados, incluindo funk e gospel.

Quem liderou a lista foi uma parceria entre The Box, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto e MC Laranjinha, com a música The Box Medley Funk 2. O som foi lançado em abril e conta com mais de 268 milhões de visualizações.

A cantora gospel Isadora Pompeo também aparece na lista, com a música Bênçãos que não tem fim. Lançada há mais de um ano, a música conta com mais de 170 milhões de reproduções no YouTube.

Os sertanejos Simone Mendes, Jorge & Mateus, Lauana Prado e Felipe e Rodrigo também compõem a lista. Confira o Top 10 abaixo:

THE BOX, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, MC Laranjinha - THE BOX MEDLEY FUNK 2

Felipe e Rodrigo - Gosta De Rua (Ao Vivo)

Simone Mendes - Dois Tristes (Ao Vivo)

Kailane Frauches, Todah Music - Passa Lá em Casa Jesus

Lauana Prado - Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo)

Manu, Guilherme & Benuto - Torre Eiffel (Ao Vivo)

Isadora Pompeo - Bênçãos Que Não Têm Fim (Counting My Blessings)

MC Ryan SP, Filipe Ret, Caio Luccas, Chefin Dallass, Rocco - Melhor Vibe

Thullio Milionário - Casca de Bala

Jorge & Mateus, Lauana Prado - Haverá Sinais

Outros destaques

O YouTube também divulgou as 10 músicas mais usadas em Shorts, os 10 maiores criadores da plataforma e os principais Trending Topics de 2024. Confira as listas abaixo:

Top Músicas em Shorts

HISTED, TXVSTERPLAYA - Masha Ultrafunk

Eternxlkz - SLAY!

prodbycpkshawn - Pop like this Pt. 2 (Slowed)

Thullio Milionário - Casca de Bala

Ana Laura Lopes - Fantasma (Ao vivo)

Jaxomy, Agatino Romero, Raffaella Carrà - Pedro

JC NO BEAT, DJ F7, MC MENO DANI, Silva Mc - Maria Mariah

Mc J Mito, DJ TOPO, DJ Yago - Comemoração

DENNIS, Ana Castela, MC Gw - RAM TCHUM

Bobby Caldwell - What You Won't Do For Love

Top Criadores

Emilly Vick

CazéTV

Enaldinho

Natan por Aí

Katlenof

Stokes Twins

Estevão Filipe

Leozinn 077

JorgeTdDuro

Rafa & Luiz

Trending Topics de 2024

Avatar World

Campeonato Brasileiro 2024 - Série A

Candidatos a eleição

Divertida Mente 2

EA Sports FC 24

Jujutsu Kaisen

O Incrível Circo Digital

Olimpíadas de Paris 2024

Poppy Playtime: Chapter 3