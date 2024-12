Conheça Pri Helena, atriz revelação do filme 'Ainda Estou Aqui'

Após mais de duas décadas plantando sementes artísticas, a atriz Pri Helena colhe o jardim mais bonito da carreira. Aos 32 anos, a artista chega às casas brasileiras e em todos os cinemas do país. Em setembro, Pri Helena estreou na televisão como Cacá, na novela das sete da Rede Globo, Volta por Cima. Finalizando 2024 com chave de ouro, a jovem alcançou as telonas do Brasil no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, como Zezé.



Leia também: Liniker é a artista do ano e principal destaque do Prêmio Multishow 2024

Iniciada e treinada pela cena teatral de Juiz de Fora (MG), a jovem começou a carreira no meio artístico aos 11 anos, quando ingressou em um projeto social de teatro. Mais tarde, criou com amigas o coletivo audiovisual Grilla. Foi por meio dele que Pri Helena chamou a atenção de olheiros promissores. Em um curta do Grilla, uma produtora de elenco foi fisgada pela atuação da jovem, que então a inscreveu no cadastro de atores da Globo. Semanas depois, Pri Helena fez o teste para participar do filme de Walter Salles.

No longa, a atriz interpreta Zezé, empregada doméstica de Eunice e Rubens Paiva, junção e personificação de várias funcionárias que passaram pela família. Para Pri Helena, a personagem é resultado de um set de muita troca com o elenco, Walter Salles e, principalmente, com Fernanda Torres. "Foi um processo muito gostoso, muito colaborativo, muito generoso de todas as partes. E ter a Nanda me acolhendo foi essencial para que eu pudesse dar vida à Zezé de uma forma sensível", conta.

Leia também: Spotify libera a retrospectiva de 2024; saiba como acessar

Na trama, Zezé se destaca como uma aliada e companheira da família Paiva, que abdica da própria vida para ser um ponto fundamental de cuidado e de manutenção mínima da normalidade da casa. "A gente não pode romantizar a relação de patrão e empregada doméstica, mas também é uma relação de muita lealdade e afeto. A gente a coloca em um lugar de muita lealdade com aquela família e de sororidade com a Eunice."

Para Pri Helena, a personagem também dá voz às empregadas domésticas que atuavam como ponto chave dentro das casas acometidas pela repressão do governo. "Muitas delas queimavam documentos, escondiam documentos e escondiam pessoas perseguidas. Mesmo que indiretamente, longe dos holofotes da política, elas faziam uma manifestação e uma luta mais silenciosa dentro das residências", afirma.

"Eu acho que retratar a Zezé dessa forma mais empática, é uma forma de a gente homenagear também essas empregadas domésticas que, muitas vezes, são retratadas de forma muito subalterna e rasa, sempre à margem das histórias", completa.

Pri Helena na 81ª edição do Festival de Veneza, em que 'Ainda Estou Aqui' levou o prêmio de melhor roteiro (foto: @he.is.maga)

Um pouco antes do lançamento de Ainda Estou Aqui, Pri Helena estreou outro divisor de águas para a carreira, a novela Volta por Cima. Lançada em 30 de setembro, a produção ocupa a programação das sete da Rede Globo. Na trama, Pri Helena interpreta Cacá, que se relaciona com o protagonista, Jão, e é capanga dos bicheiros.

Para a atriz, a personagem é uma representação dos lados ambíguos do ser humano, que nunca é totalmente uma coisa. No enredo, apesar de algumas decisões e atitudes duvidosas que podem categorizá-la como vilã, um lado sensível e amoroso de Cacá também é muito perceptível.

"Tá sendo muito legal mergulhar nesse universo da Cacá, porque tem me quebrado muitos preconceitos e me desafiado a como fazer uma personagem que não é tão legal aqui, mas que é muito legal lá", relata. "E que é o que a gente é, né? Ninguém é uma coisa só, ninguém é só bom e ninguém é só ruim. Trazer isso para uma novela, para essa minha primeira novela, tem sido um desafio muito delicioso."

Leia também: Festival de Brasília: filmes com narrativas ancestrais e territoriais dominam 3º dia

Cria do teatro, a atriz vem mergulhando nas experiência de fazer uma novela e todos os desafios e riquezas que isso proporciona. Segundo ela, tem sido um grande laboratório profissional e de aprendizagem de técnicas artísticas. "Essa sagacidade artística que a novela exige é uma coisa que eu tenho aprendido e que, para mim, é muito novo e diferente de todos os outros lugares que eu trabalhei", destaca.

Chegando ao fim do ano, a jovem atriz ressalta que 2024 foi um marco na carreira como atriz, como uma colheita de anos de estudo, trabalho e entrega à arte. Tanto Ainda Estou Aqui e Volta por Cima lançam Pri Helena para lugares que ela jamais acessou e a reafirmam como um talento promissor para a cena brasileira.