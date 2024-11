Resumo de Volta por Cima: o que acontece na novela

A próxima semana em Volta por Cima promete ser cheia de tensões e grandes revelações. Gerson e Violeta irão consolidar sua aliança contra Armando, enquanto Jão estará no centro de conflitos no barracão do Dragão Suburbano e em questões pessoais. Cacá confirmará sua gravidez, mas optará por manter o segredo, aumentando a expectativa e a possibilidade de desentendimentos entre os personagens.

Violeta intensificará suas manipulações, ordenando sabotagens que levarão a acusações diretas de Osmar, que começará a desconfiar de suas verdadeiras motivações. No barracão, Nando dará passos importantes para se aproximar de Jão, o que despertará o interesse de Rosana e Rique, que enxergarão na relação dos dois uma oportunidade para gerar instabilidade.

No final da semana, segredos importantes começarão a ser revelados. Ana Lúcia descobrirá a gravidez de Cacá e decidirá contar a verdade para Jão, enquanto Chico revelará a Madalena que Jão é o pai do bebê. Osmar e Tereza, por sua vez, se aproximarão de Violeta, o que pode criar situações explosivas e desestabilizar ainda mais os personagens principais.

Quer saber tudo o que vai rolar na novela Volta por Cima entre os dias 25 e 30 de novembro? Confira logo abaixo um resumo completo dos próximos capítulos divulgado pelo Gshow:

25 de novembro (segunda-feira)

Gerson propõe aliança a Violeta contra Armando. Chico fica intimidado com Jão. Rosana e Neuza discutem. Nando pensa em procurar Jão. Violeta não conta para Osmar sobre seu encontro com Gerson. Silvia decide levar o diário de sua avó para um restaurador. Edson repreende Rosana por discutir com Neuza. Chico tenta convencer Cacá a manter sua gravidez. Osmar promete atrapalhar Madalena novamente. Edson aprova o orçamento de Madalena. Gerson captura Armando e avisa a Violeta. Osmar encontra Joyce na academia. Nando vai ao barracão do Dragão Suburbano. Cacá passa mal, e Madalena a socorre.

26 de novembro (terça-feira)

Madalena questiona Cacá sobre sua possível doença. Nando pede para ser membro do Dragão Suburbano, e Jão se surpreende. Joyce finge esnobar Osmar. Violeta se irrita com Armando. Nando posta uma foto dele com Jão em suas redes sociais, e Rosana se enfurece. Moreira dá dinheiro para os capangas de Gerson. Armando tenta negociar a sua soltura. Tati vai à casa de Jão falar com Jin. Gigi se anima ao saber que Silvia mandou abrir o diário de sua avó. Violeta se surpreende ao receber uma encomenda de Gerson. Madalena questiona Tati ao ver a foto da proposta da festa de Edson no celular da irmã.

27 de novembro (quarta-feira)

Tati finge interesse no trabalho de Madalena. Osmar se decepciona com Violeta. Sidney se preocupa ao ver a planilha de horários feita por Nando. Tereza discute com Madalena. Jão e Madalena se amam. Jô vê Osmar dar dinheiro para Jayme. Cacá pensa em Chico. Edson decide fazer um sorteio para levar alguns funcionários para o evento que fará em sua casa. Cacá confirma sua gravidez e toma uma decisão. Roxelle se insinua para Jô, e Sebastian fica com ciúmes. Silvia descobre o segredo de Belisa. Violeta não gosta de saber que Osmar deu dinheiro para Jayme. Cacá fica tensa quando vê Jão chegar com Madalena.

28 de novembro (quinta-feira)

Cacá desiste de contar sobre a gravidez para Jão. Violeta tem uma ideia para afastar Jayme de Osmar. Cacá desabafa com Chico. Lucas conversa com Sidney sobre seu namoro com Cida. Belisa implora que Silvia não revele seu segredo. Rosana manda Rique espionar Nando e Jão. Gerson pensa se manterá a aliança com Violeta. Violeta manda um capanga sabotar o ônibus de Jayme. Edson sorteia os funcionários que irão ao evento em sua casa. Cida é direcionada para dirigir o ônibus de Jayme, e Madalena pega carona com ela.

29 de novembro (sexta-feira)

O ônibus de Jayme detecta o erro e não dá a partida. Cida e Madalena seguem em outro ônibus. Alberto é informado sobre a sabotagem e avisa a Edson. Osmar estranha o comportamento de Violeta. Cida passa mal e Madalena tenta a ajudar a parar o ônibus. Jayme se desespera ao saber que seu ônibus foi sabotado e liga para Osmar, acusando Violeta. Jão questiona Rique sobre o interesse em sua relação com Nando. Ana Lúcia encontra o exame de gravidez de Cacá. Tati sugere para Madalena que Cacá esteja grávida. Osmar confronta Violeta.

30 de novembro (sábado)

Violeta confirma que mandou sabotar o ônibus de Jayme. Madalena fica intrigada com a suspeita de Tati. Cacá confirma a gravidez para Ana Lúcia. Jão afirma a Rique que ajudará Nando no que puder. Violeta avisa a Osmar que não dará mais dinheiro para Jayme e Tereza. Sidney cuida de Cida. Chico descobre que Jão é o pai do filho que Cacá está esperando. Rafa encontra uma seringa no banheiro e alerta Silvia. Osmar leva Tereza e Jayme para morar na casa de Violeta. Ana Lúcia decide contar para Jão que ele será pai. Chico revela para Madalena que Cacá está grávida de Jão.

*As informações podem ser alteradas de acordo com a edição dos capítulos.

Leia também: Bruna Marquezine protagoniza cenas de sexo e nudez em série



O post Resumo de Volta por Cima: tudo o que acontece na novela entre os dias 25 e 30 de novembro foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.