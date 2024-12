'Espresso', de Sabrina Carpenter, é a música mais ouvida de 2024

Sabrina Carpenter liderou a lista de músicas mais ouvidas no Spotify em 2024 com o hit Espresso. A lista foi divulgada pela plataforma nesta quarta-feira (4/12).

A música, lançada em abril, conta com mais de 1,6 bilhão de streams. Além de Sabrina, a lista também conta com músicas de Benson Boone e Billie Eilish.

Veja o ranking:

Espresso, Sabrina Carpenter

Beautiful Things, Benson Boone

Birds of a Feather, Billie Eilish

Gata Only, FloyyMenor e Cris Mj

Lose Control, Teddy Swims End of Beginning, Djo Too Sweet, Hozier One of the girls, The Weeknd, Jennie e Lily-Rose Depp Cruel Summer, Taylor Swift Die With a Smile, Bruno Mars e Lady Gaga

O Spotify também divulgou a cantora internacional mais ouvida na plataforma em 2024. Quem ficou com o posto foi Taylor Swift, pelo segundo ano consecutivo.

Neste ano, a cantora alcançou mais de 26,6 bilhões de streams no mundo. A artista também conquistou o Top 1 dos álbuns mais ouvidos em 2024, com o projeto The tortured poets department: the anthology.