Cia. de Cantores Líricos fará apresentação gratuita no Santuário Dom Bosco

Os vitrais azuis e reluzentes do Santuário Dom Bosco, na 702 Sul, servirão como cenário para a apresentação da obra O Oratório de Natal, Op. 12, do compositor francês Charles-Camille Saint-Saëns, nesta sexta (6/12) e sábado (7/12). A Companhia de Cantores Líricos será a responsável pela performance, que integra as atividades de manutenção do grupo. O espetáculo terá início às 20h, com entrada gratuita e acesso livre ao público.



A Cia de Cantores Líricos é um exemplo de como iniciativas culturais podem prosperar com o suporte necessário. O concerto de Natal não é apenas uma celebração do fim de ano, mas também uma reafirmação do papel do grupo na cultura de Brasília. Ao Correio, o regente Rafael de Abreu Ribeiro explica que a a inicativa surgiu com o objetivo de montar óperas em Brasília: "Em 10 anos desde a fundação, apresentamos diversos títulos em versão original, traduzimos espetáculos para o português a fim de facilitar o acesso do grande público e até apresentamos em escolas infantis. Também divulgamos a música em diversas regiões como Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Gama e Samambaia".

O evento deste fim de semana demonstra o crescimento da companhia, que, desde 2008, tem se dedicado a elevar o nível da música lírica no DF e democratizar o acesso a essa arte sonora. "Temos difundido essa área artística nos concertos e pela internet. Muitos de nossos concertos são gravados e disponibilizados gratuitamente online. A Cia abriu espaços para novos talentos em diversos espetáculos, como musicais, óperas e coros sinfônicos, possibilitando a experiência prática de ser um cantor lírico", ressalta o regente.

Rafael também destaca a importância do Estado para manutenção da cultura local: "O patrocínio estatal, como o FAC/DF, permite que os grupos apoiados foquem no conteúdo, e não só na venda de bilhetes. Para a Cia de Cantores Líricos, esse apoio permite a elaboração de melhores espetáculos, a ampliação da acessibilidade aos concertos e a criação de novos empreendimentos culturais". Ele também cita como exemplo o grupo Coro Lírico da Cia, que foi criado este ano por meio do projeto de manutenção de grupos do FAC/DF e já conta com milhares de espectadores em três concertos e parcerias com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.