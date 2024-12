Abertas as vendas de ingressos para o show do Capital Inicial em 2025

A banda brasiliense tocará na Arena BRB Nilson Nelson com Paralamas do Sucesso e Samuel Rosa - (crédito: Divulgação)

Os ingressos para o show da banda brasiliense Capital Inicial no festival Música Urbana de 2025 já estão disponíveis para venda no site da Eventim. Em celebração aos 65 anos da capital federal, o grupo vai se apresentar no dia 26 de abril de 2025, na Arena BRB Nilson Nelson. Na mesma noite, sobem ao palco Samuel Rosa e Os Paralamas do Sucesso.

Para comemorar o aniversário de Brasília em 2024, o Capital Inicial se reuniu no início com Zélia Duncan, Scalene e Marcelo Bonfá no mesmo Música Urbana, uma reedição do evento musical de 1984 com Legião Urbana e Plebe Rude. Em 2025, a banda fará uma edição especial do show, integrando a turnê Acústico 25 anos na apresentação.

Os ingressos estão disponíveis em todas as áreas da Arena BRB Nilson Nelson nas categorias inteira, meia entrada, meia idoso, meia pcd e meia social, perante a doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento. Para os fãs de carteirinha, ainda está à venda pacote meet & greet, no valor de R$ 1500, que dá direito a assistir a passagem de som, a uma ação de meet and greet com a banda, a um ingresso Pista Premium e a uma camisa autografada do Capital

Serviço

Música Urbana: Especial Acústico 25 anos

Dia 26 de abril de 2025, na Arena BRB Nilson Nelson (SRPN - Brasília, DF). Ingressos: a partir de R$ 70 (meia-entrada cadeira superior) + taxa da Eventim.