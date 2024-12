Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (5/12)

MERCÚRIO BEIJA A TERRA

Data estelar: Mercúrio beija a Terra em sua máxima aproximação.

Se nossa humanidade não profanasse a virtude divina da comunicação com fofocas, conversas fiadas, maledicências e desinformação, é certo que a retrogradação de Mercúrio não provocaria interrupções, sobressaltos nem muito menos desentendimentos ou discórdias, porque teríamos instituído aqui na Terra canais transparentes mediante os quais a energia de Mercúrio, aumentada durante sua retrogradação, se irradiaria com lucidez e nós a celebraríamos com a devida pompa e circunstância.

Quando um planeta retrograda é porque fica mais próximo à Terra, aumentando sua potência, mas nós que aqui estamos, negligentes, profanos e corrompidos, não temos roupa adequada para vestir nesses eventos e, como resultado, em vez de desfrutar da aproximação, ao contrário, amargamos interrupções e sobressaltos.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Projete sua mente ao futuro sem nenhum pudor nem limitações desnecessárias, a projeção da mente se nutre da liberdade de você sonhar com o que quiser, sem limitações nem impedimentos. Exercício importante neste momento.







TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que você percebe é real, mas não pode ser comunicado de imediato, porque as outras pessoas não percebem absolutamente nada, e seria inútil você as tentar convencer de que há algo na frente delas. Inútil.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nenhum ser humano é uma ilha desconectada do que acontece e do que pensam os outros seres humanos. Nossa humanidade é um organismo telepático da natureza, muitas das suas sensações começaram em outras pessoas.







CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os pequenos detalhes fazem enorme diferença e sua alma é lúcida o suficiente para os perceber, mas não é todo mundo que é assim, no geral, as pessoas percebem muito menos do que você. Essa é a grande diferença.







LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Pequenas coisas serão mais eficientes para alegrar o dia do que apostar em movimentos dramáticos e de grande luminosidade. Prefira, dessa vez, os detalhes, as pequenas coisas que normalmente passariam despercebidas.





VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você verá que essas questões que pareciam emperradas para sempre começam a dar sinais de dinâmica. A partir de agora você pode se movimentar mais, porém, sem pretensões de obter resultados imediatos, isso não.







LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Esse mundaréu de coisas acontecendo ao mesmo tempo não veio para ficar, mas para desafiar sua alma a se multiplicar em boa vontade e recursos, e dar conta de tudo, porque, afinal, é disso que se trata, dar conta.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Faça suas manobras para se sentir com mais consistência no mundo do dinheiro, porém, sem a pretensão de resolver a sua vida inteira com algo em especial, porque qualquer atalho, agora, seria muito parecido com golpe.







SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Não se trata de tomar iniciativas, mas de tomar a iniciativa certa, e isso só poderia ser resultado de você ter feito as devidas reflexões, e com muita lucidez ter chegado à decisão que sustente as iniciativas.







CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É muito importante que você entre na sua vida subjetiva, que é invisível, mas muito real, e lá estabeleça uma conversa longa, profunda e sincera com sua alma, para não se perder no caminho dos fingimentos.







AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há pessoas de todos os tipos e nessa época do ano é comum ter de socializar com todas, as simpáticas e as antipáticas também. Assuma essa condição social a despeito de lhe parecer hipócrita demais. Não faz mal.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Registre as impressões que você tiver do futuro no dia de hoje, porque, ao sua mente se projetar nessa direção, acabará recebendo visões que provavelmente não sejam compreensíveis, mas que o tempo fará muito reais.