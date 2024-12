Enzo Celulari grava longa "Senhoras", de Marcela Mariz e Renata Di Carmo

Herdeiro de Edson Celulari e Claudia Raia, Enzo Celulari , de 27 anos, gravou recentemente o filme Senhoras, de Marcela Mariz e Renata Di Carmo, que é estrelado por Nívea Maria e Zezeh Barboza. O longa metragem discute o etarismo e está sendo rodado em sua maior parte em Copacabana. As idealizadoras, produtoras, roteiristas e diretoras Marcela Mariz e Renata Di Carmo falam sobre a atuação de Enzo.

“Trabalhar com Enzo Celulari foi uma experiência bem bacana. Ele é um ator talentoso, com um ótimo timing de comédia, além de ser extremamente ético e dedicado ao seu trabalho. No filme, Enzo interpreta um personagem carismático e sedutor, que adiciona leveza e charme à narrativa. A troca entre ele e atrizes experientes como Nívea Maria e Zezeh Barbosa trouxe uma energia única ao set, refletindo perfeitamente o tema das conexões entre gerações que o filme explora", conta Marcela.

“Tem sido super positivo trabalhar com Enzo, que é talentoso, atento e propositivo. Também tem escuta e bom senso, o que é algo raro. Além de ser carismático, ele é educado com todos, generoso com os colegas e respeitoso, fatores muito importantes para uma boa convivência no processo de trabalho. Respeito e admiro muito isso”, declara Renata.