Poeta brasiliense Letícia de Queiroz lança 2º livro infantil neste sábado

Letícia de Queiroz, escritora, poeta e professora brasiliense, lança o segundo livro infantil, A menina que queria salvar o planeta, na Livraria da Vila do Shopping Iguatemi, neste sábado (7/12), a partir das 16h. Voltada para crianças a partir de seis anos, a obra combina uma narrativa cativante com ilustrações vibrantes em uma história que incentiva a conscientização ambiental de forma lúdica e educativa. O evento conta com uma sessão de autógrafos.







O livro acompanha a jornada de uma menina tímida e com poucos amigos, que encontra sua voz como uma criança curiosa e determinada quando percebe que mundo está correndo perigo e a importância de cuidar do planeta, ao longo da história ela aprende sobre práticas sustentáveis. Com linguagem poética, Letícia envolve as crianças com temas importantes, despertando nelas um senso de responsabilidade e amor pela natureza.

A personagem principal é inspirada na infância da própria Letícia, suas crenças, atitudes e até as roupas. Por isso, como sua personagem, ela tem realizado ações sustentáveis e compartilhado nas redes sociais, como doações a ONGs, plantio de árvores com projetos parceiros e muito mais. Sendo professora, ela tem contato com mais de 200 crianças do segundo ao nono ano do ensino fundamental e espera inspirá-los não só com a história mas com suas atitudes.

Letícia tem cinco livros, sendo três coletâneas de poemas e dois livros infantis. Publicado pela Editora Avá, a nova história se conecta com Como as sementes viram árvores, lançado em 2022. A menina que queria salvar o planeta é um convite para as famílias conversarem sobre a importância da sustentabilidade e para que as crianças assumam, desde cedo, o papel de protagonistas em ações de preservação ambiental e em suas próprias histórias. “É importante dizer que, quando eu falo de produzir para as crianças, não é que os adultos não vão aproveitar a história, mas que eu quero falar com as crianças dentro desses adultos, aquelas que ainda acreditam e que esperam mudanças e que têm um olhar gentil para o mundo” explica Letícia.

Serviço

Lançamento do livro A Menina que Queria Salvar o Planeta

Dia 7 de dezembro, às 16h, na Livraria da Vila do Iguatemi Shopping (St. de Habitações Individuais Norte CA 4 - Lago Norte, Brasília).