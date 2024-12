'A Substância' será relançado nos cinemas brasileiros em versão dublada

O filme A Substância retornará às telas dos cinemas brasileiros, agora na versão dublada. A produção, que conta com Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid no elenco, poderá ser acompanhada a partir do dia 12 de dezembro.

A Substância conta a história de Elisabeth Sparkle, que é demitida da TV por ser considerada "velha demais" e decide recorrer a um programa de "aprimoramento corporal". A substância milagrosa promete deixá-la mais jovem, mas resulta em uma transformação ainda mais radical.

Agora, ela precisa dividir o corpo com Sue, uma versão jovem e melhorada dela e, aos poucos, começa a perder completamente o controle da própria vida. Em um pesadelo surreal sobre a busca incessante pela juventude, A Substância revela o preço oculto da perfeição.

Polêmico, o filme é um dos cotados para o Oscar 2025. Após o lançamento, o tema da produção levantou debates nas redes sociais sobre aceitação e o preço de recorrer aos métodos cirúrgicos em busca da "aparência perfeita".