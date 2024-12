Artista Raquel Nava participa de roda de conversa nesta quarta-feira

No dia 11 de dezembro, a Referência Galeria de Arte realizará uma conversa com a artista visual Raquel Nava, que atualmente exibe a mostra Contaminada: Polímeros canibais na Sala Principal da galeria. O evento ocorrerá das 17h às 19h, com entrada gratuita e acessível a todos os públicos. Durante a conversa, Raquel abordará o caráter processual de suas investigações sobre a materialidade de suas obras, além de discutir o fazer pictórico e a experimentação artística, temas centrais em sua produção.



Leia também: Abertura do Festival de Brasília tem estreia de longa de Marcelo Gomes

Na exposição Contaminada: Polímeros canibais, Raquel Nava investiga as interações entre matéria orgânica e inorgânica, questionando os limites entre o natural e o artificial. Sua obra se destaca pela variedade de técnicas e materiais utilizados, que vão desde pinturas e instalações até fotografias. Um aspecto inovador da mostra é a introdução da taxidermia e restos biológicos de animais em suas obras, uma abordagem que a artista utiliza pela primeira vez na pintura, criando uma justaposição entre elementos industriais e biológicos. “O nome da exposição já sugere o sentido da proposta, como se os polímeros estivessem nos consumindo, se consumindo e se fundindo com a natureza. Não é mais possível voltar atrás”, explica a artista.

Leia também: The Box Medley 8 bate 2 milhões de visualizações no Youtube

Em trabalhos anteriores, Nava explorou o universo dos ultraprocessados, realizando exposições nas quais discutia o processo de produção do presunto. A carne, dividida entre presunto e apresuntado, representa uma ramificação entre a carne de melhor e de pior qualidade de um mesmo animal. Apesar dessa divisão, ambas contêm corantes e conservantes que distanciam sua aparência da de um animal morto. Refletir sobre a fabricação desses produtos, para a artista, é questionar o quão alheia a sociedade se encontra em relação ao que consome. “Minha investigação está mais voltada à crítica do consumo, como hoje comemos algo que tem um formato oval, é pigmentado de rosa e nos impede de encarar a realidade; aquilo é um bicho morto”, diz.

A pesquisa de Raquel, por vezes, tangencia o mundo das biológicas e a obsolescência que a humanidade impõe aos animais. Sempre interessada em anatomia, ela fez aulas de taxidermia com o professor César Leão, com quem posteriormente realizou algumas parcerias, levando-a a esse campo de experimentação. As investigações de Nava sobre o mundo animal e o sintético resultaram em sua indicação ao Prêmio PIPA em 2017 e na participação no comitê de indicações para a mesma premiação em 2024. “Me interesso por como convivemos com esses outros seres e como o sintético se mistura com o mundo natural”, ressalta Nava.

Leia também: João Tostes lança álbum instrumental gravado ao vivo

O crítico de arte André Torres, que escreveu sobre a exposição, observa que o estranhamento é um elemento central na produção de Raquel. Ele destaca que "qualquer traço de familiaridade encontrado neles é mais da ordem da projeção que do reconhecimento", enfatizando como a materialidade de suas obras provoca uma experiência que oscila entre fascínio e repulsa. A abertura do texto curatorial reflete a percepção de André sobre o trabalho da artista, que parafraseia o crítico de arte Frederico Morais com uma de suas mais célebres citações: “Dizem que é bad painting, eu a vejo linda. Dizem que é feia, ultrajante — eu a sinto sensualíssima. Tem seis dedos, um olho só e manca de uma perna. I love her”. A mostra estará disponível para visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 15h, oferecendo uma oportunidade de se aprofundar na obra de uma artista que tem se destacado no cenário contemporâneo.





Serviço

Conversa com Raquel Nava

Nesta quarta-feira (11/12), das 17h às 19h, na Sala Principal da Referência Galeria de Arte (SQN 202 Norte, Bloco B Loja 11, Subsolo). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel