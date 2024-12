Raul Gil é demitido do SBT após 14 anos: "Não tenho medo de ficar parado"

Em meio a uma onda de mudanças no SBT, o apresentador Raul Gil foi demitido e encerra um ciclo de 14 anos de seu programa na emissora. A informação foi confirmada por ele, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Gil, porém, não descarta uma possível volta no futuro. "Não tenho medo de ficar parado. A minha vida vai continuar (...) A gente está fora, de repente volta. Eu voltei para o SBT três vezes. Para a Record, três vezes. Para a Band, duas vezes. Agora é uma questão de idade", disse o apresentador de 86 anos.

De acordo com ele, a demissão foi fruto de "pequenas mudanças" que Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT, está promovendo na empresa. "Desejo toda a sorte do mundo à Daniela. Que ela seja muito feliz com suas novas contratações", afirmou Raul.

"O Programa Raul Gil (...) levou muitas palavras de conforto a muitos telespectadores. Deus é grande. Eu tiro o chapéu", completou o apresentador.

Nos comentários da publicação, Raul Gil foi aclamado pelos fãs e colegas de profissão. "Você não vai ficar fora da TV jamais. Você é grande. Eu te amo", escreveu a cantora Simony.

"Vovô, não há palavras que possam expressar minha gratidão a você! Você é um patrimônio da nossa nação. Nossas famílias te admiram e te agradecem por sempre respeitar seu telespectador, nos entregando um entretenimento onde todos sentávamos na sala, para assistir", escreveu uma telespectadora.

Teve ainda quem discordasse das mudanças na grade do SBT. "Deus me perdoe, mas tirar o Raul para colocar Lucas (Guimarães). Uma aposta meio sem noção. Raul Gil, já é consolidado nesse horário. Vou sentir falta do Programa Raul Gil, já é tradição aqui em casa", comentou um fã. Lucas Guimarães é esposo do influenciador Carlinhos Maia e estreará um programa na grade da emissora em 8 de março.

O Correio entrou em contato com a assessoria do SBT, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.