Jay-Z nega acusação de estupro contra adolescente de 13 anos

Acusado de ter estuprado uma adolescente de 13 anos, em 2000, o reapper Jay-Z negou ter cometido o crime. O nome do artista veio à tona neste domingo (8/12), quando a vítima disse que Shawn Carter — nome do cantor — a teria levado para uma festa e cometido o crime junto com Sean 'Diddy' Combs, o P.Diddy.

A vítima registrou uma queixa na esfera civil contra o reapper. Ao receber a denúncia, o artista foi irônico. "Tão hediondas por natureza que eu imploro que você registre uma queixa criminal, não civil!! Quem quer que cometa tal crime contra um menor deveria ser trancado, você não concorda?”, afirmou, segundo informações da CNN.

Suposto crime

Identificada como Jane Doe, a mulher que alega ter sido estuprada por Jay-Z, Sean 'Diddy' Combs, o P.Diddy detalha que os músicos a sedaram com bebida alcóolica na festa após o Video Music Awards em 2000.

Diante disso, ela sentiu-se tonta e dirigiu-se a um quarto. Neste local, ainda segundo a denúncia, Jay-Z a estuprou enquanto os outros dois teriam assistido à cena. Ela também teria sido abusada por Diddy.