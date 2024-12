Jay-Z é acusado de cometer estupro contra menina de 13 anos

O rapper Shawn Carter, conhecido como Jay-Z, foi denunciado neste domingo acusado de ter cometido estupro contra uma jovem de 13 anos. Caso teria acontecido em 2000, ocasião em que o cantor teria levado a vítima a uma festa e cometido o crime junto com Sean 'Diddy' Combs, o P.Diddy. Informações são da NBC News.

Em declaração, Jay-Z negou a acusação. "Minha única tristeza é pela minha família", declarou. "Minha esposa e eu teremos que sentar nossos filhos, um dos quais está na idade em que seus amigos certamente verão a imprensa e farão perguntas sobre a natureza dessas alegações, e explicarão a crueldade e a ganância das pessoas. Lamento mais uma perda de inocência."

A denúncia foi feita de forma anônima. A vítima, identificada como “Jane Doe” relata que o crime aconteceu após premiação do MTV Video Music Awards (VMA). O processo federal, que foi aberto em outubro no Distrito Sul de Nova York e tinha P.Diddy como réu, foi reaberto para incluir denúncia contra Jay-Z.

A ação foi iniciada pelo advogado Tony Buzbee, responsável pela defesa de outras vítimas de Diddy. No entanto, essa é a primeira vez que o advogado inclui outro nome conhecido entre os réus.

Segundo a denúncia, a vítima estava no local onde ocorria a cerimônia do VMA e tentava abordar motoristas de limusine para tentar arrumar ingresso para o evento ou para alguma festa após a premiação. Ela teria encontrado um motorista que trabalhava para Sean Combs e afirmou que ela "se encaixava no que Diddy estava procurando".

O motorista levou a garota para a festa em uma casa branca com entrada em forma de U, onde a menina precisou assinar um termo de confidencialidade para entrar. Ela não recebeu cópia ou teve acesso ao conteúdo do documento.

Doe relata que lhe ofereceram uma bebida que a deixou “tonta, atordoada e com a sensação de que precisava deitar-se” e foi para um quarto. Pouco depois, conta, Carter e Combs entraram no quarto junto com uma mulher não identificada. A jovem conta que Jay-Z a violentou enquanto os outros dois teriam assistido à cena. Ela também teria sido abusada por Diddy.