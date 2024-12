Senna: Quais acidentes antecederam a morte do piloto brasileiro

Ayrton Senna morreu na curva Tamburello, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola - (crédito: Instituto Ayrton Senna / Flickr)

Antes da morte de Ayrton Senna, num domingo, dia 1º de maio de 1994, outros dois graves acidentes aconteceram durante os treinos classificatórios do GP de San Marino, em Ímola, na Itália. Os eventos transformaram aquele final de semana no mais trágico da história da Fórmula 1.

Em 29 de abril daquele ano, o brasileiro Rubens Barrichello, piloto da Jordan, perdeu o controle do carro e se chocou contra uma barreira de pneus. Apesar da gravidade, ele sofreu poucas escoriações e teve o nariz quebrado.

No dia seguinte, em 30 de abril, o austríaco Roland Ratzenberger bateu na curva Villeneuve a 310 km/h, após a asa dianteira do carro se soltar. Ele teve múltiplas fraturas pelo corpo e a morte foi confirmada poucas horas depois do acidente. Ele tinha 33 anos.

Ayrton Senna foi um dos pilotos que mais se comoveu com a tragédia. Após a morte do brasileiro, foi encontrada uma bandeira da Áustria no carro do piloto, que seria para homenagear Ratzenberger.

Curva Tamburello

Ayrton Senna morreu na curva Tamburello, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola. A antiga curva oferecia perigo aos pilotos, pois era localizada após uma zona de alta velocidade na largada. Além de Senna, Barrichello e Ratzenberger, outros acidentes já haviam acontecido no local, anos antes.

Em 1987, Nelson Piquet teve o maior choque de sua carreira. Enquanto buscava a primeira vitória no ano, ele teve problemas com o carro e o veículo rodou na pista até colidir com o muro na curva Tamburello.

Piquet estava a mais de 250 km/h, sofreu um traumatismo craniano, lesões no tórax e no tornozelo e também perda de memória. O brasileiro pretendia correr no dia seguinte, mas foi vetado pelo médico-chefe da F1, Sid Watkins.

Dois anos depois, em 1989, Gerhard Berger se acidentou exatamente no mesmo local. O então piloto da Ferrari bateu direto no muro enquanto fazia a quarta volta da corrida. Poucos segundos após a batida, o carro foi tomado pelo fogo.

O combustível chegou a cair no corpo de Berger, fazendo com que ele sofresse diversas queimaduras. Apesar da gravidade, o piloto não teve intoxicações e sofreu apenas fissuras em alguns ossos do corpo.

Senna

A história de Ayrton Senna foi retratada na minissérie Senna, da Netflix. A série de seis episódios fala sobre a infância e a carreira do piloto brasileiro no automobilismo, além de sua trajetória até começar a competir na Fórmula 1.