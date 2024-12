"Como fazer uma mochila maluca?" foi o tutorial mais pesquisado em 2024; veja lista

"Como fazer mochila maluca?" aparece na lista "Como fazer", do Google, que mostra o que os internautas mais tentaram aprender na internet - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O Google divulgou nesta terça-feira (10/12) as pesquisas mais feitas por usuários do Brasil e do mundo na plataforma. Entre personalidades e acontecimentos mais buscados, o Google destacou a procura dos brasileiros por tutoriais. A lista “Como fazer” mostra o que os internautas mais tentaram aprender na internet.

Embalado pelo ano de eleições municipais “Como fazer título de eleitor on-line?” foi o décimo tutorial mais buscado, atrás de “Como fazer Imposto de Renda?”, em nono. As pesquisas pelas eleições também apareceram no tópico “Como fazer para justificar o voto?”, quarto mais buscado.

Em oitavo lugar, aparece “Como fazer pegadas de coelho no chão?”. Na mesma linha de datas comemorativas. “Como fazer sangue artificial?” ocupa o sexto lugar.

Outra pesquisa sobre serviços públicos, “Como fazer empréstimo do Bolsa Família” foi a sétima pesquisa de tutorial mais feita no Google em 2024. “Como fazer prova do laço?”, teste rápido que ajuda na identificação de arboviroses como dengue e chikungunya, aparece em quinto lugar.

No top 3 dos tutoriais mais pesquisados, está “Como fazer figurinha no iPhone?”, em terceiro, e “Como fazer a média do Enem?”, em segundo.

O assunto mais pesquisado está relacionado a uma tendência nas redes sociais. Em 2024, os brasileiros buscaram por tutoriais de “Como fazer uma mochila maluca?”. Assim como o cabelo maluco, o dia mochila maluca acontece no ambiente escolar e desafia os pais e alunos a criar uma alternativa criativa para as mochilas. A trend foi sucesso desde turmas da educação infantil até o terceiro ano do ensino médio e virou meme na internet.