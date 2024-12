"Fallout" é a série mais pesquisada no Brasil em 2024; veja lista

Fallout foi a série mais pesquisada no Brasil em 2024. A produção se passa em mundo pós-apocalíptico, 200 anos após o avanço tecnológico gerar consequências graves para a humanidade. Baseada na franquia de videogame de mesmo nome, a série mostra as pessoas mais ricas que conseguiram sobreviver na tragédia sendo forçadas a enfrentar uma realidade brutal e violenta.

A lista das 10 séries mais procuradas pelos internautas foi divulgada pelo Google nesta terça-feira (10/12). Depois de Fallout, Bebê Rena aparece no segundo lugar do ranking. A série polêmica da Netflix conta a história real do humorista Richard Gadd, que foi perseguido por uma stalker.

The Boys foi a terceira série mais pesquisada no Brasil, seguida de Bom dia, Verônica e Beleza verdadeira. Já no ranking mundial, quem ficou em primeiro lugar foi Bebê Rena, seguida de Fallout e A casa do dragão.

Confira as listas completas:

Séries mais pesquisadas no Brasil em 2024

Fallout

Bebê Rena

The boys

Bom dia, Verônica

Beleza verdadeira A casa do dragão

Maxton Hall - o mundo entre nós

Reacher

Rainha das lágrimas

Dan Da Dan

Séries mais pesquisadas no mundo em 2024