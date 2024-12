Exame de DNA revela se empresário era mesmo filho de Gugu

Um exame de DNA, realizado em novembro deste ano, determinou que o empresário do ramo automotivo Ricardo Rocha, 50 anos, não é filho de Gugu Liberato. Em 2023, o empresário entrou com uma ação judicial afirmando ser filho de Gugu. Segundo informações do portal g1, o exame foi feita no Jardim Paulista, com dois irmãos e a mãe do apresentador.

De acordo com o laudo, as amostras foram analisadas por duas equipes diferentes e chegaram ao resultado de que Antonio Augusto Moraes Liberato não é pai biológico de Ricardo Rocha. O empresário disse, em nota, que não pode comentar o ocorrido. Nelson Wilians, advogado das filhas gêmeas do apresentador, Marina e Sofia Liberato, "aplaudiu" em aprovação o resultado dos exames.

O apresentador faleceu após sofrer uma queda e bater a cabeça, no dia 21 de novembro de 2019, na casa que ele tinha em Orlando, nos Estados Unidos.

Herança de Gugu é alvo de disputa

No testamento, Gugu se identificava como solteiro, e deixou a herança para ser repartida entre os três filhos e mais alguns parentes, totalizando nove pessoas. A divisão dos bens foi lavrada em 16 de agosto de 2024 e ficou da seguinte forma: os três filhos receberiam 25% cada, os herdeiros testamentários, sobrinhos dele, receberiam 5%, e a mãe de Gugu receberia uma renda vitalícia paga pelos herdeiros.

O empresário Ricardo Rocha afirmava ser fruto de um romance adolescente de Gugu nos anos 1970, e moveu uma ação para investigar a possível paternidade. A defesa de Ricardo, ao saber do acordo de cartório, pediu à Justiça para que fosse feito um bloqueio de uma parte do patrimônio de Gugu, no valor que seria destinado ao empresário no fim da ação.

O juiz analisou os questionamentos de Ricardo sobre a paternidade e concluiu que "os herdeiros tinham plena consciência dessa ação e não poderiam ter realizado acordo extrajudicial sem proceder à necessária reserva de bens como garantia de eventual direito do autor".

Detalhes da suposta relação entre Gugu e a mãe de Ricardo

A mãe de Ricardo era babá na capital paulista e teria conhecido Gugu em uma padaria, no fim de 1973, antes que ele se tornasse um apresentador famoso. Após isso, eles viraram amigos, começaram a sair juntos e no fim, engataram um relacionamento. No fim de janeiro de 2024, quando voltou de uma viagem que tinha feito ao litoral com a família para qual trabalhava, a mulher notou a gravidez. Quando a gestação estava em estado avançado, ela foi demitida da casa onde trabalhava, e quando foi procurar Gugu, não conseguiu entrar em contato.

Detalhes da vida de Ricardo Rocha

O empresário afirmou não poder comentar sobre o caso, em decorrência do segredo de Justiça. Contudo, disse que a mãe nunca escondeu que Gugu era o pai biológico. Ricardo contou que recusou a oportunidade de conhecer Gugu quando era criança, isso quando tinha entre 10 e 12 anos de idade. Ele também comentou que essa história se tornou uma espécie de tabu na família dele, já que os parentes o incentivavam a conhecer o pai. Ele se considera uma pessoa reservada, mas afirma ter movido esta ação na Justiça com o objetivo principal de sanar as dúvidas, e não de ter o retorno financeiro.

Ricardo Rocha nasceu em outubro de 1974. Ele reside em São Paulo e tem outros três irmãos. A mãe do empresário está viva.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes