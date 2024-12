Cine Brasília recebe Festival Internacional de Curta-metragem

Na sequência ao Festival de Cinema de Brasília do Cinema Brasileiro, o Cine Brasília apresenta o 12º Curta Brasília — Festival Internacional de Curta-Metragem. Desta quinta-feira (12/12) a domingo (15/12), ocupam as telas do cinema mais de 100 filmes brasileiros, latino-americanos e espanhóis, além de uma mostra infantil. Todas as sessões e atividades são gratuitas.

A abertura do evento promete emocionar o público brasiliense. Pela primeira vez será exibido o curta-metragem de Marcia Zarur, Vladimir Carvalho, Cinema e Memória, concebido a partir da última entrevista realizada com um dos maiores documentaristas brasileiros, Vladimir Carvalho. O cineasta morreu pouco tempo depois do bate papo com a repórter, o que torna a obra ainda mais comovente.

Originalmente, a gravação era para uma websérie produzida pela jornalista, para o Sesc-DF, em um episódio sobre cinema brasiliense. O que era para ser apenas cinco minutos de duração, se prolongou por uma hora. "Fomos conversando e não vimos o tempo passar", conta Márcia, ao Correio, "Depois, soube que ele sofreu o infarto cerca de uma hora após nossa equipe deixar o local. Fiquei muito impactada". A organização do Curta Brasília convidou Zarur para abertura e surgiu a oportunidade de relembrar Vladimir, a gentileza e o amor pelo cinema desta figura emblemática.

Com 23 minutos de duração, Marcia descreve o filme como "impregnado de afeto, do início ao fim" e promete que vai ser difícil segurar as emoções. Essa homenagem póstuma representa a parceria e a participação fundamental de Vladimir no Curta Brasília, que garantiu a popularidade do gênero. "A existência de um festival como o Curta Brasília é fundamental, não só para abrir mais espaço para o curta-metragem brasileiro, mas também para manter Brasília na vitrine do cinema nacional. Vladimir costumava dizer que a cidade foi partejada pelas câmeras de cinema e, por isso mesmo, havia aqui essa vocação natural cinematográfica", afirma a jornalista.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

12º Curta Brasília — Festival Internacional de Curta-Metragem

De quinta-feira a domingo (12 a 15/12), no Cine Brasília. Entrada gratuita.