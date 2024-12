Julia Gomes comemora confirmação na terceira temporada de "Rensga Hits"

Desde terça-feira (10/12), as noites da TV Globo estão embaladas por “modões” do sertanejo, daqueles que não saem da cabeça, com a estreia da segunda temporada da série Original Globoplay Rensga Hits!, logo depois de Mania de você. Nessa leva de episódios, novos personagens aparecem e movimentam ainda mais a trama. Entre eles, a Luane, interpretada por Julia Gomes.

Esse trabalho marca o retorno da atriz às telas da Globo, agora na pele de uma jovem vilã. Anos antes, ainda como uma atriz mirim, ela esteve nas telenovelas A vida da gente, de 2011, onde dividiu uma personagem com a Alice Wegmann, em fases diferentes, e em Amor eterno amor, de 2012. Depois, participou da edição de 2016 do The voice kids.