'Coringa: delírio a dois' chega ao streaming; veja onde assistir

Coringa: delírio a dois chegou ao streaming. O filme pode ser assistido na Max, serviço de streaming da Warner Bros., a partir desta sexta-feira (13/12).

A produção com Lady Gaga e Joaquin Phoenix estreou nos cinemas em outubro deste ano. O filme mostra Arthur Fleck internado em Arkham, aguardando julgamento por seus crimes como o Coringa.

Enquanto lida com a dupla identidade, ele se depara com Arlequina, é quando encontra o amor verdadeiro e a música que sempre esteve dentro de si.

Apesar de aguardado, o filme decepcionou nas bilheterias após arrecadar somente US$ 201,1 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão) ao redor do mundo. O primeiro filme do Coringa conquistou mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,7 bilhões) em bilheteria.

Além de Gaga e Phoenix, o elenco conta com Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan, Ken Leung e Zazie Beetz. A direção e o roteiro são assinados por Todd Phillips, que conta com a colaboração de Scott Silver, que trabalhou no primeiro filme da franquia.