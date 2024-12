Espetáculo Nuit de Noel combina orquestra, canto e o balé Quebra Nozes

O show conta com quatro datas e locações diferentes e convida três orquestras distintas para fazerem parte da apresentação - (crédito: Acervo Pessoal )

A partir desta sexta-feira (13/12), o espetáculo Nuit de Noel dá início às apresentações itinerantes. Com quatro datas e locações diferentes, o show combina arranjos de um duo de pianos, cantores líricos, balé e orquestras nacionais renomadas. O evento foi concebido pela pianista Virginia Hogan brasileira-americana.

Em uma atmosfera envolvente e dinâmica, o show de 1h15 é dividido em duas partes. A primeira é composta por árias e canções clássicas natalinas e a segunda será a Suíte Quebra Nozes, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Além disso, a segunda parcela do espetáculo também integra o Concerto Fatto per la Notte di Natale, do Arcangelo Corelli.

A equipe de profissionais conta com três diferentes orquestras — uma para cada data de apresentação — incluindo a Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, a Orquestra Filarmônica de Brasília e a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. A Cia de Cantores Líricos de Brasília compõe os vocais, com quatro vozes e uma convidada especial, a soprano lírica Ariadna Moreira. O balé é uma realização da Companhia de Bailarinos Brasileiros.





Serviço

Nuit de Noel e balé Quebra Nozes

Nesta sexta-feira (13/12), às 20h, no Teatro da Poupex;

Domingo (15/12), às 20h, no Ginásio do Sesc Ceilândia;

Terça-feira (17/12), às 20h, no Teatro Plínio Marcos;

Sábado (21/12), às 18h, na Esplanada dos Ministérios

Entrada gratuita, com retirada de ingressos no site da Sympla