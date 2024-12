Fã gasta R$ 168 mil em leilão para tomar café com Ana Castela

Um fã da cantora Ana Castela a deixou sem palavras ao pagar R$ 168 mil para tomar um café da tarde com ela. O momento ocorreu durante um leilão beneficente.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, Ana aparece surpresa ao saber do valor. Inicialmente, a artista entendeu que ele pagaria R$ 12 mil, quando, na verdade, seriam 14 parcelas desse valor.

"Meu Deus, não é só R$ 12 mil? Meu Deus, é muito caro", disse. "Nem eu comprava", completou.

Nesta sexta-feira (13/12), o nome da sertaneja também foi bastante comentado nas redes após a notícia do fim do namoro da cantora com Gustavo Miotto. Essa é a terceira vez que ambos se separam.

Até o momento, os dois não se pronunciaram.